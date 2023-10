Assassin's Creed Mirage: Glitch zeigt das Spiel aus isometrischer Perspektive

Assassin's Creed Mirage: Kamera zoomt weit heraus

Wenn wir uns nicht gerade in einer Cutscene befinden, folgt die Kamera in– wie auch in den anderen Teilen der Reihe – der Spielfigur in einer klassischen Third-Person-Perspektive. Die Position der Kamera ist leicht erhöht, beim Fokus mit einer Einstellung über der Schulter, den Hauptcharakter klar im Zentrum.Umso interessanter ist ein Glitch, den ein Reddit-User entdeckt hat und Hauptcharakter Basim aus einer – zumindest für diese Spielreihe –zeigt. Das finden viele Fans aber anscheinend ziemlich ansprechend und wünschen sich gleich ein ganzes Spiel in dem Stil.Im Video von SplashDMG126 auf Reddit ist zu sehen, wie die Kamera in Assassin’s Creed Mirage weit herauszoomt und in eine fast isometrische Perspektive wechselt. Diese kennen wir unter anderem aus den RPGsoder. Sie ist praktisch, wennwerden muss, beispielsweise, weil sich eine größere Gruppe im Kampfgeschehen befindet oder Statuseffekte und Energieleiste angezeigt werden.Für ein Action-Adventure ist diese Kameraeinstellung eigentlich ungewöhnlich, weil die Spielfigur, obschon immer noch, aus dem Fokus zu rücken scheint. Im Video ist viel mehr von der Spielumgebung zu sehen, die Perspektive aus einem deutlich höheren Punkt aus aufgenommen.Der Glitch wurde wahrscheinlich ausgelöst als sich SplashDMG126 in einer der Versteckehat. In diesem Fall zoomt die Kamera automatisch ein wenig heraus und blieb wohl in dieser Einstellung „stecken“, als Basim sein Versteck wieder verließ. Zahlreiche User drückten unter dem Video ihren Wunsch aus, das Spiel mit dieser Perspektive zu spielen. Auch Parallelen zu den ersten beiden Assassin’s Creed -Teilen, die in manchen Sequenzen auf eine ähnliche Kameraeinstellung setzten, sowie früheren-Spielen, ebenfalls von Ubisoft entwickelt, wurden gezogen.Zumindest in der PC-Version des Spiels könnte es möglich sein, diese Kameraperspektive. Der neueste Teil der Assassin’s Creed-Reihe kam in diesem Monat raus und soll mit mehr Stealth-Elementen und komprimierterem Umfang an frühere Teile anknüpfen. Wie wir dies bewerten, könnt ihrlesen.