Assassin's Creed Mirage: Update 1.0.6 bringt New Game Plus-Modus und Parkour-Verbesserungen

Assassin's Creed Mirage: Nach Update fühlt sich Parkour runder an





— M 🇵🇸 Ù… (@Assassins_M) December 12, 2023

Ubisoft hat fürdasveröffentlicht, dessen größte Neuerung eigentlich einist. Allerdings haben Fans eine ganz andere Verbesserung ins Herz geschlossen, denn mit Protagonist Basimes sich nun angenehmer.Obwohl Ubisoft mit dem Bagdad-Ausflug zurück zu dender Reihe wollte, ist den Entwicklern das nicht im vollen Umfang gelungen. Insbesondere die Fortbewegungs- und Klettermöglichkeiten von Basim haben gegenüberzurückgesteckt. Mit dem jüngsten Patch gibt es nun jedoch Fortschritte zu vermelden.Das Title Update 1.0.6 ist seit dem 12. Dezember auf allen Plattformen für Assassin's Creed Mirage verfügbar . Im Fokus steht vor allem die Einführung des New Game Plus-Modus, durch den ihr die Geschichte von Basim noch einmal von vorne erleben könnt, aber dieses Malsowie alle von euch freigeschalteten Fähigkeiten. Darüber hinaus könnt ihr Basim in das Outfit von Bayek, dem Protagonisten von, kleiden.Das heimliche Highlight sind allerdings die Verbesserungen am Parkour-System, die Fans vehement gefordert haben. Auch wir habendie teils stockende und zuweilen unpräzise Fortbewegung kritisiert. Das Feedback ist bei den Entwicklern offenbar angekommen, denn mit dem neuen Update ist Basim nun etwas. Der Twitter-Nutzer Assassins_M zeigt in einem Vergleich die Unterschiede:Auch auf Reddit zeigen sich die meisten Spieler von den Änderungen angetan. Zwar erreicht Mirage damit weiterhinvon Assassin's Creed Unity, bei dem man mit etwas Übung das historische Paris im Flow erkunden konnte, dennoch werden die kleinen Änderungen für Basim Willkommen geheißen.sind derweil für Assassin's Creed Mirage nicht geplant. Stattdessen arbeitet Ubisoft bereits an der Zukunft der Reihe: Ein Ubisoft-Mitarbeiter