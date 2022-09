Assassin's Creed Red: "Nächster Premium-Titel" führt uns ins feudale Japan

Assassin's Creed Red lässt "Shinobi-Fantasien" wahr werden

Release-Zeitraum und weitere neue Assassin's Creed-Teile

Auf Ubisofts hauseigenem Forward-Event wurden neue Details über die Zukunft des Assassin's Creed -Franchises offenbart. Der "nächste Premium-Titel" führt uns in das feudale Japan.Aktuell trägt das gerade erst enthüllte Projekt noch den Namen "Codename RED". Dabei soll es sich um ein Open World-Rollenspiel handeln, nach dessen asiatischem Setting sich nicht wenige Assassin's Creed-Fans in der Vergangenheit sehnten. Und auch zum Gameplay erfahren wir erste Details.Im Zuge des Assassin's Creed-Showcases auf dem Forward-Event wurden neben Codename Red auch weitere AC-Teile für die Zukunft angekündigt. So will Ubisoft neben dem bevorstehenden Assassin's Creed Mirage mit Codename Hexe auch "eine ganz andere Art von Assassin's Creed-Spiel" auf den Markt bringen. Außerdem sollen Spieler, die eher auf den mobilen Plattformen ihre actionreichen Assassinen-Abenteuer erleben, nicht leer ausgehen: Codename Jade spielt im alten China und soll auf Smartphones und Tablets verfügbar sein.Doch zurück zu Assassin' Creed Red: Innerhalb des Showcases durften wir für einen kurzen Augenblick in die Aufmachung des zukünftigen Titels spähen. Wir sehen einen Ninja, der grazil vor der aufgehenden Sonne auf einem Dachvorsprung landet. Aufgrund seiner freibegehbaren Spielwelt erinnert es möglicherweise eher an ein Odyssey oder das jüngere Valhalla als an das eher klassischer gehaltene und jüngst offiziell vorgestellte Mirage Die Leitung der Entwicklung übernimmt Jonathan Dumont mit dem Team von Ubisoft Quebec. Er war bereits für Assassin's Creed Syndicate als World Director und für Assassin's Creed Odyssey sowie Immortals Fenyx Rising als Creative Director verantwortlich. Unter der Prämisse, dass Ubisoft Quebec und Ubisoft Montreal üblicherweise die Entwicklung neuer AC-Teile übernehmen, dürfte sich auch Codename Red in guten Händen befinden.In Assassi's Creed Red schlüpfen wir in die Rolle eines "samuraiähnlichen Assassinen". Außerdem soll der Titel "Spieler eine ihrer am meisten erwarteten Umgebungen erkunden", die unsere "Shinobi-Fantasie im feudalen Japan" wahr werden lassen soll. Dies erklärt Marc-Alexis Côté, Vice President und Executive Producer von Assassin's Creed, höchstpersönlich.Leider wird ein konkreter Release-Zeitraum für Assassin's Creed Red offengelassen. Lediglich, dass der "Flaggschiff-Titel" in der Zukunft irgendwann einmal erscheinen soll, lässt Ubisoft uns wissen. Dafür bestätigt Côté, dass Codename Red nach seinem Launch im Laufe der Jahre mit Erweiterungen und zusätzlichen Inhalten versorgt werden soll.Darüber hinaus gibt es auch noch mehr Informationen zu den weiteren Assassin's Creed-Projekten, die bei Ubisoft im Verborgenen gedeihen. So soll das Spiel mit dem düster klingenden Codename Hexe im 16. Jahrhundert, zur Zeit der mittelalterlichen Hexenverfolgungen spielen. Und mit Codename Jade handelt es sich, wie bereits erwähnt, um einen mobilen Ableger, der in einer frei begehbaren, chinesischen Spielwelt angesiedelt sein wird.