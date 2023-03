Assassin's Creed Red: Angeblicher Stealth-Fokus mit Samurai und Shinobi

Assassin's Creed Red: Mit Shinobi und Samurai

Release? Noch einige Zeit entfernt

Miterfüllt Ubisoft einen langersehnten Wunsch: Endlich ein großer Serienteil in Japan. Viel mehr Details sind bisher offiziell nicht bekannt. Dafür liefert nun ein Insider frische Informationen.Dabei handelt es sich niemand geringeren als Tom Henderson, der in der Industrie als gut vernetzt gilt und bereits in der Vergangenheit mit seinen Berichten oft richtig lag. Nun will er Informationen zu Assassin's Creed Red in Erfahrung gebracht haben, die durchaus realistisch klingen. Dennoch gilt, dass sich dabei um keine offiziell bestätigten Details handelt.Wie Henderson bei Insider Gaming berichtet soll es in Assassin's Creed Red zwei verschiedene, spielbare Charaktere geben: Einen Samurai und einen Shinobi. Ersterer soll weiblich und. Der Shinobi hingegen soll männlich und ein afrikanischer Flüchling sein, welcher sich dem Orden der Assassinen anschließt.Nicht erfahren hat Henderson, ob ihr beide Charaktere spielt und regelmäßig wechselt oder euch zu Beginn für einen von beiden entscheiden müsst. Beide Möglichkeiten wurden schon in der Assassin's Creed-Reihe umgesetzt: Inhabt ihr zwischen den Protagonisten gewechselt, während ihr euch inzu Beginn entscheiden musstet.Derweil heißt es von Henderson weiter, dass Assassin's Creed Red einen starken Fokus auf Stealth legen wird. So sollt ihr unter anderem Leichen verstecken und Lichter ausschalten können, um euch besser vor Feinden zu verstecken. Henderson zieht in dieser Hinsicht Vergleiche zu Splinter Cell und Hitman.Wer angesichts der Informationen von Tom Henderson ein bisschen Lust auf Assassin's Creed Red verspürt, muss sich aber noch gedulden. Erst imsoll das Spiel gemäß Henderson erscheinen, wenn es nicht sogar intern auf 2025 verschoben wird.Aber Assassin's Creed Red ist bei weitem nicht der einzige Serienteil, welcher derzeit bei Ubisoft entsteht. Noch in diesem Jahr soll. Darüber hinaus sollen sich, die in den nächsten Jahren einen konstanten Inhaltsnachschub ermöglichen sollen.