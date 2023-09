Assassin's Creed Red: Kommender Open World-Ableger Berichten zufolge schon spielbar

Assassin’s Creed Codename Red: Scheinbar ist der nächste große Teil der Reihe schon spielbar

Währendbereits in den Startlöchern steht, ist über den nächsten Open World-Ableger der Serie noch recht wenig bekannt. Sicher ist jedoch, dass es indiesmal insgehen wird und dass der Fokus deutlich stärker auf demliegen soll.Das genauevon Codename Red ist aktuell nicht bekannt, Ubisoft hat lediglich angegeben, dass es zumerscheinen soll. Leider ist die Firma dafür bekannt, die Veröffentlichung ihrer Spiele mindestens ein Mal zu verschieben, wie man beiundsehen kann. Es ist also auch möglich, dass der Release erst 2025 stattfindet.Die Seite Insider Gaming hat bereits einige weitere Informationen zu Assassin’s Creed Codename Red veröffentlicht. Neben der Vermutung, dass der nächste Open World-Titel der Reihe wahrscheinlich schonist, gibt es noch einige weitere spannende Neuigkeiten. So soll es die Möglichkeit geben, einenzu spielen, der ein afrikanischer Flüchtling ist, oder sich für einezu entscheiden.Beide Charaktere sollen dabei ihre eigenenmitbringen, die von euch genutzt werden können. Dies würde natürlich auch den Wiederspielwert erhöhen, da ihr auf diese Weise die Möglichkeit habt, die Geschichte auf zwei verschiedene Arten zu erleben. Weiterhin wird Assassin’s Creed Codename Red einigeaus anderen bekannten Spielen wie der-Reihe adaptieren. Um euch besser verborgen halten zu können, werdet ihr vermutlichundkönnen.Auchsind geplant, allerdings nicht in dem Umfang wie zum Beispiel in der-Reihe. Vielmehr wird es möglich sein, Türen oder Teile von Gebäuden zu zerlegen, von denen man erwarten würde, dass sie auch von der eigenen Spielfigur zerstört werden können. Man wird sich also wahrscheinlich nicht mit einer Stange Dynamit oder Schießpulver durch verschiedene Wände sprengen können. Mehr ist aktuell nicht über Assassin’s Creed Codename Red bekannt, jedoch haben wir für die Interessierten unter euch bereits eine Vorschau zu