Assassin's Creed Red: Leak zeigt Protagonistin und Logo des Japan-Ablegers

Währenderst Anfang des Monats erschien, richten sich bereits alle Fan-Augen auf den nächsten Titel der Reihe:Das imangesiedelte Open World-Abenteuer ist zwar vermutlich noch eine ganze Weile entfernt, neue Infos liefert jetzt allerdings ein Angestellter vom verantwortlichen Entwickler und Publisher Ubisoft: Auf seinem Linkedin-Profil waren für kurze Zeit dieund das Logo von Assassin's Creed Red zu sehen., wie der Name des bei Ubisoft beschäftigten Game-Writers lautet, hatte in seinem Profil auf der beruflichen Networking-Website Linkedin das Banner geändert, woraufhin dortund mit einem Katana in der Hand zu sehen war. Der rote Hintergrund mit japanischem Pagodenturm und das Logo boten den kaum noch nötigen Kontext, um zu ermitteln, dass es sich dabei vermutlich um die spielbare Heldin aus Assassin's Creed Red handeln dürfte.Dass Boudreaus Profilanpassung vorschnell passiert ist, scheint dem Autor dann auch aufgefallen zu sein, weshalb er sein Banner wieder änderte und dort nun Eivor ausprangt.und so hat der Twitter-Kanal AccessTheAnimus, offensichtlich ein Fan-Account von Ubisofts Attentäter-Reihe, einen Screenshot von Boudreaus Linkedin-Profil geteilt.Bei der Protagonistin könnte es sich um denhandeln, von dem der Branchen-Insider Tom Henderson bereitssprach. Wie schon in den vergangenen Teilen sollen euch aber wieder zwei Charaktere zur Auswahl stehen: Zu dem weiblichen Samurai gesellt sich laut Henderson ein, der aus Afrika geflüchtet sein und sich dann dem Orden angeschlossen haben soll.Während es bislangfür Hendersons Aussagen gibt, ist das nun aufgetauchte Banner des Ubisoft-Autors Boudreau ein weiteres Indiz für deren Wahrheitsgehalt. Falls Henderson Recht behält, wird Assassin's Creed Red allerdingserscheinen. Während ihr euch in Geduld übt, schaut doch beivorbei, der verrät, was der zu den Traditionen der Reihe zurückkehrende Bagdad-Besuch zu bieten hat.