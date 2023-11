Assassin's Creed Red: Neue Gerüchte sprechen von Yasuke als spielbarem Charakter

Assassin's Creed Red: Yasuke als historisches Vorbild

Ninja und Samurai: Erst Feinde, dann verbündet

Nachsind bei Ubisoft bereits die Augen auf den nächsten Serienteil gerichtet, aber noch hüllt sich der Publisher sehr in Schweigen. Die Gerüchteküche brodelt dafür umso mehr und liefert nun frische Informationen: Einer derinwird möglicherweise ein Samurai sein, der tatsächlich gelebt hat.Während offizielle Informationen zum kommenden Serienteil rar gesät sind, tauchen immer mal wieder Gerüchte und vermeintliche Leaks auf. So hieß es in der Vergangenheit bereits,. Ein weiblicher Ninja und ein männlicher Samurai.Ausgangslage für das damalige und auch das aktuelle Gerücht ist der in der Regel gut informierte Insider Tom Henderson und seine Webseite Insider Gaming . In einem jüngsten Bericht will Henderson wieder einmal neue Informationen zu Assassin's Creed Red erfahren haben, die dieses Mal angeblich denbetreffen. Offiziell bestätigt sind diese Angaben wie gehabt nicht, ihr solltet sie also mit einer gesunden Portion Skepsis betrachten.Laut Henderson wird der Samurai in Assassin's Creed Red niemand geringeres alssein, welcher gemäß Historiker in den 1580er Jahren dem japanischen Fürsten Oda Nobunaga diente. Gemeinhin gilt Yasuke, der Vermutungen zufolge als Sklave in Afrika aufwuchs, als der erste Nicht-Japaner, der zum Samurai wurde.In Assassin's Creed Red soll Ubisoft diese Geschichte aufgreifen, aber dem eigenen Szenario anpassen. Demnach habeauf einem Schiff gedient , ehe dieses angegriffen und jeder, bis auf seine Wenigkeit, getötet wird. Anschließend soll er dann, so Henderson weiter, nach Japan gebracht worden sein und verdient sich dort allen Anschein nach den Respekt Nobunagas, der ihn schlussendlich zum Samurai ausbilden lässt.Neben Yasuke, so berichtet Insider Gaming weiter, wird es in Assassin's Creed Red noch einegeben. Diese hört angeblich auf den Namenund ist die Tochter von Fujibayashi Nagato. Zu Beginn des Spiels sollen Naoe und Yasuke verfeindet sein und sich erst im Laufe der Handlung verbünden, weil beide den Wunsch nach einem vereinigten Japan in sich tragen.Ob diese Informationen stimmen, bleibt natürlich abzuwarten. Noch hat sich Ubisoft selbst nicht zu den vielen Gerüchten und vermeintlichen Leaks geäußert. Allerdings ist einem Mitarbeiter des franzöischen Publishers vor kurzem ein Fehler unterlaufen, wodurchan die Öffentlichkeit gelangt ist.Neben dem fernöstlichen Serienteil lässt Ubisoft noch an weiteren Spielen innerhalb der Assassin's Creed-Reihe arbeiten.könnte es eventuell sogar in die Zukunft gehen.