Assassin's Creed Red: Soll innerhalb der nächsten zwölf Monate erscheinen

Assassin's Creed Red & Star Wars Outlaws: Release in den nächsten Monaten geplant

Herbst oder Frühjahr für Assassin's Creed Red



Mitundhat Ubisoft zwei heiße Eisen im Feuer, die bislang noch ohnesind. Das könnte sich aber schon bald ändern, denn mittlerweile hat Ubisoft klargestellt, wann mit einerzu rechnen ist.Assassin's Creed Red dürfte dabei von besonderem Interesse sein, da seit dem letzten großen Serienteil bereitsvergangen sind. Das im Oktober 2023 veröffentlichtewar bekanntlich nur eine Art Spin-Off, während der kommende Ausflug in das feudale Japan der nächste Hauptableger der Reihe werden wird. Allerdings müsst ihr euch noch ein wenig gedulden.Dies geht zumindest aus dem aktuellen Geschäftsbericht von Ubisoft hervor, zu dem sich auch CEO Yves Guillemot äußerte. Für das kommende Geschäftsjahr, welches vom 1. April 2025 bis zum 31. März 2025 läuft, erwartet der Publisher, so fassen es die Kollegen von VGC zusammen, ein "vielversprechendes Portfolio", welches vonangeführt wird. Auf der einen Seite Star Wars Outlaws, daserscheinen soll und laut Guillemot "ein großer Meilenstein in der Videospielindustrie sein dürfte".Assassin's Creed Red wiederum soll ebenfalls im nächsten Finanzzeitraum erscheinen. Allerdings lässt sich Guillemot hier nicht auf 2024 festlegen, weshalb ebenso eineeine Option ist. "Wir freuen uns darauf, das ganze Spektrum der kreativen Fähigkeiten von Ubisofts Teams zu enthüllen, die hart daran arbeiten, diese Spiele erfolgreich zu gestalten, um die Erwartungen der Spieler zu erfüllen", heißt es von Ubisofts Chef abschließend.Wann dieverraten werden, bleibt derweil noch abzuwarten. Gerüchten zufolge könnte es aber bei Star Wars Outlaws schon bald losgehen: Laut dem in der Regel gut informierten Insider Tom Henderson ist das von Massive Entertainment entwickelte Open-World-Spiel derzeit für diegeplant. Sollte das der Fall sein, dann dürfte bald ein festes Datum enthüllt werden.Das wiederum könnte bedeuten, dass Assassin's Creed Red ebenfalls für das laufende Jahr vorgesehen ist. Immerhin hat sich Ubisoft in der Vergangenheit kaum dasmit Assassin's Creed entgehen lassen, wie die letzten Releases offenbaren:Es ist demnach nicht völlig abwegig, dass Assassin's Creed Red imerscheinen wird. Offiziell bestätigt ist das allerdings bisher nicht. Entwickelt wird der jüngste Serienteil übrigens vom Odyssey-Studio Ubisoft Quebec unter der Leitung von Creative Director Jonathan Dumont.