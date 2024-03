Assassin's Creed Red: Wann ist der Release?

Plattformen: Für was wird Assassin's Creed Red erscheinen?

Protagonist: Wen spielen wir in Assassin's Creed Red?

Gameplay: Wie soll sich Assassin's Creed Red spielen?

Was ist Assassin's Creed Infinity?

Wie geht es nach Assassin's Creed Red weiter?

Assassin's Creed Red – 2024, Singleplayer

Assassin's Creed Invictus – 2025, Multiplayer

Assassin's Creed Hexe – 2026, Singleplayer

Assassin's Creed Obsidian – Angeblich Remake von Assassin's Creed 4: Black Flag

Assassin's Creed Nebula – neuer Hauptteil mit Szenario in Indien, dem Aztekenreich oder im Mittelmeer

weiteres Remake eines Assassin's Creeds

Es soll der Startschuss für die nächste Generation von Ubisofts wichtigster Marke sein:. Nach über 15 Jahren erfüllt der französische Publisher einen Traum vieler Fans und bringt die Meuchelmörder-Serie ins– und dafür nimmt sich das Unternehmen extra viel Zeit.Trotzdessen, dass der neue Serienableger schon seit gefühlt einer halben Ewigkeit bestätigt ist, hat es bislang keine Enthüllung gegeben. Das hält die Gerüchteküche aber bekanntlich nicht auf, in der es Tag und Nacht am brodeln ist. Damit ihr den Überblick behaltet, fassen wir für euch diezusammen.Ohne offizielle Enthüllung gibt es bisher auch noch keinen festen Releasetermin für Assassin's Creed Red., wann mit einer Veröffentlichung des Action-Adventure zu rechnen ist. Demnach soll Assassin's Creed Red imerscheinen, sprich zwischen dem 1. April 2024 und dem 31. März 2025.Wann genau, das ist hingegen noch offen. Gerüchten zufolge sei aber einangepeilt, um das lukrative Herbst- und Weihnachtsgeschäft nicht zu verpassen. Das würde auch zur Serie passen, deren letzte Ableger allesamt im November oder Oktober erschienen sind. Bestätigt ist ein solches Datum bisher aber nicht.Das könnte sich eventuell bald ändern: Laut einem weiteren Gerücht soll im Mai dererscheinen. Eine Gameplay-Präsentation sei wiederum für Juli geplant.Natürlich: Ohne offizielle Infos gibt es auch diesbezüglich noch keine Fakten. Es ist allerdings sehr wahrscheinlich, dass Assassin's Creed Red lediglich für den, dieunderscheint. Eine Umsetzung für die Nintendo Switch ist vermutlich keine Option. Eventuell plant Ubisoft aber bereits für denAssassin's Creed Red spielt im feudalen Japan, auch wenn die genaue Zeitspanne noch nicht eingegrenzt ist. Klar ist, dass wir mal wieder in dieoder sogar gleichschlüpfen. Das geht zumindest aus den Worten eines bekannten Insiders hervor.Laut einem Bericht von Tom Henderson wird es sowohl einen männlichen als auch einen weiblichen Helden in Assassin's Creed Red geben. Auf der einen Seite soll es sich um dendrehen, der laut historischen Angaben tatsächlich im 16. Jahrhundert gelebt haben soll. Im Dienste seines Herrn Daimyo Oda Nobunaga wurde der in Afrika geborene Sasuke der erste ausländische Samurai, dessen Geschichte allerdings an die Ereignisse von Assassin's Creed Red angepasst werden soll.Die spielbare Protagonistin soll wiederum diesein, die mutmaßlich auch. Ihre Geschichte soll recht tragisch mit dem Tod ihres Vaters beginnen, weshalb sie auf Rache sinnt. Im Laufe der Handlung soll sie sich mit Sasuke zusammenschließen, um Japan zu vereinen. Bestätigt sind all diese Angaben aber bislang nicht von offizieller Seite.Assassin's Creed Red wird – wenig überraschend wohlgemerkt – ein. Das ist so gut wie sicher, denn in der jüngeren Vergangenheit hatte Ubisoft mit dieser Formel großen Erfolg. Demnach werdet ihr in Red vermutlich einen beachtlichen Teil des feudalen Japans erkunden, auch wenn die exakte Größe noch unbekannt ist. Es würde uns aber überraschen, wenn die Ausmaße deutlich unter denen vonoderliegen würden.Davon ab soll AC Red spielerisch auf den Stärken der-Ära aufbauen, aber einzelne Elemente überarbeiten oder sie eher in den Mittelpunkt rücken. Unter anderem spricht Tom Henderson von einem, bei dem sich die Macher sogar anorientiert haben sollen. So soll es nun möglich sein, sich jederzeit in Bauchlage zu begeben oder Fackeln zu löschen, um schlechter gesehen zu werden. Wenn es doch einmal zum offenen Kampf kommt, dann soll sich Red grundlegend wie Valhalla spielen, lediglich noch etwas gewalthaltiger.Apropos Valhalla: Ein Feature aus dem Wikinger-Ableger soll in Red ebenfalls ausgebaut werden. Laut Hendersons Informationen werdet ihr auch im feudalen Japan wiederund Stück für Stück ausbauen können. Dieses Mal sollt ihr aber auch selbst den Ort, wo ihr das jeweilige Gebäude haben wollt, festlegen können.Assassin's Creed Red, das hat Ubisoft längst verraten, ist jedoch nur ein Puzzleteil in der Zukunft der Reihe. Im Zentrum steht ein, von dem ihr ausstartet – neben Red zählt dazu auch, welches sich ebenfalls derzeit bei Ubisoft in Entwicklung befindet.Aus diesem Grund soll Assassin's Creed Infinity am selben Tag wie Red erscheinen und es euch erlauben, in wenigen Sekunden direkt ins feudale Japan einzusteigen. Darüber hinaus wird Infinity gemäß Hendersons Informationen denvorantreiben und etwa einen eigenen Ingame-Shop und "Projekte" bieten. Letztere sollen eine Art Battle Pass für jeden Protagonisten sein, bei dem ihr spezifische Geschichten erlebt und neue kosmetische Belohnungen freischaltet.Obwohl Assassin's Creed Red noch nicht einmal erschienen ist, hat Ubisoft bereitsin der Tasche. Auch hier konnte Henderson bereits erste Informationen zusammentragen, die aber natürlich weitgehend von offizieller Seite aus nicht bestätigt sind. Bis 2030 soll es aber wie folgt weitergehen:Betrachtet diese Informationen allerdings mit einer, denn Ubisoft hat sich zur Zukunft von Assassin's Creed bisher nicht ausführlich geäußert. Allerdings gab es in der Vergangenheit schon das eine oder andere