Yasuke ist einer von zwei Protagonisten in Assassin's Creed Shadows und kann krätig zuschlagen.

Gameplay: Wie soll sich Assassin's Creed Shadows spielen?

Wechselhaftes Wetter auch im feudalen Japan: Die Witterungsbedingungen sollen direkten Einfluss auf das Gameplay nehmen.

In AC Shadows wird es zahlreiche Waffen geben, darunter Katanas, Shuriken, Kunai und einige mehr. Zudem wird jede Kategorie über einen eigenen Talentbaum verfügen.

Ihr könnt jederzeit zwischen den beiden Protagonisten hin- und herwechseln, lediglich in ihren Intros und einigen ausgewählten Missionen ist die Charakterwahl fest vorgegeben.

Yasuke und Naoe haben zudem individuelle Talentbäume, aber teilen sich Erfahrungspunkte, Waffen und Crafting-Materialien.

Shadows nutzt eine neue Version der Anvil-Engine, die unter anderem dank Global Illumination deutlich realistischere und dynamische Licht- und Schatteneffekte in Szene setzen kann.

Außerdem haben das Wetter und die wechselnden Jahreszeiten spielerische Einfluss: Bei Gewitter könnt ihr eure Schritte dämpfen und im Winter sind Sträucher kaum noch vorhanden, um euch in diesen zu verstecken.

Die Kampagne soll weitgehend nonlinear sein, sprich ihr habt selbst die Wahl, welche Auftragsmorde ihr verfolgt. Es wird jedoch auch weiterhin feste Story-Quests geben, die ihr zu einem bestimmten Zeitpunkt erfüllen müsst.

Ihr könnt ein Spionage-Netzwerk aufbauen, um einzelne NPCs auf Missionen zu schicken. Zu guter Letzt könnt ihr euer eigenes Versteck auf- und ausbauen.

Welche Versionen gibt es von Assassin's Creed Shadows?

Basisspiel

Vorbesteller-Bonus (Quest "Ein Hundeleben")

Basisspiel

Vorbesteller-Bonus (Quest: "Ein Hundeleben")

Season Pass (zusätzliche Quest und zwei kommende Erweiterungen)

Drei Tage Vorabzugang

Basisspiel

Vorbesteller-Bonus (Quest: "Ein Hundeleben")

Season Pass (zusätzliche Quest und zwei kommende Erweiterungen)

Drei Tage Vorabzugang

Ultimate Paket (Charakter- und Versteckpaket mit verschiedenen Boni zum Start des Spiels, fünf Fertigkeitspunkte, "Roter Drache"-Filter für den Fotomodus)

Ultimate Edition des Spiels

Charakterstatue von Naoe und Yasuke

Steelbook-Case

Artbook mit 84 Seiten

Naoes Katana Tsuba (in Originalgröße)

Weltkarte

Kredo-Kakemono

2 Sumi-e Lithographien

Die Collector's Edition von Assassin's Creed Shadows kann sich optisch sehen – greift aber auch tief in die Brieftasche.

Assassin's Creed Shadows – 15. November 2024, Singleplayer

Assassin's Creed Invictus – 2025, Multiplayer

Assassin's Creed Hexe – 2026, Singleplayer

Assassin's Creed Obsidian – Angeblich Remake von Assassin's Creed 4: Black Flag

Assassin's Creed Nebula – neuer Hauptteil mit Szenario in Indien, dem Aztekenreich oder im Mittelmeer

weiteres Remake eines Assassin's Creeds

Es ist der Startschuss für die Zukunft von Ubisofts erfolgreichster Franchise seit Gründung des Publishers:. Mit dem nächsten Teil erfüllt der französische Publisher einen Traum unzähliger Fans und bringt den Konflikt zwischen Templern und Assassinen in dasSchon Mitte 2022 kündigte Ubisoft den Samurai- und Ninja-Ableger an, aber hat diesen trotzdem erst im Mai 2024 offiziell enthüllt. Seitdem wissen wir endlich viel mehr über den nächsten Serienableger der größten Ubisoft-Marke. Wir fassen für euch allezu Assassin's Creed Shadows in Bezug aufund mehr zusammen.Lange hat Ubisoft zu diesem Thema geschwiegen, aber mittlerweile steht fest: Assassin's Creed Shadows wird amerscheinen. Das hat der französische Publisher zusammen mit dem Cinematic-Enthüllungstrailer verraten.Damit passt Assassin's Creed Shadowsin die Reihe: Seit ihrem Debüt im Jahr 2007 sind die großen Ableger stets pünktlich zum Weihnachtsgeschäft erschienen, sprich zwischen Oktober und November. Mit dem Japan-Trip wird keine Ausnahme gemacht.Neben dem Releasetermin hat Ubisoft zudem die, auf denen Assassin's Creed Shows Mitte November erscheinen wird, verraten. Demnach kommen Spieler auf dem, der, derund aufin den Genuss. Zusätzlich wird auch der Cloud-Streaming-Dienstunterstützt.Eine Umsetzung für dieist hingegen keine Option. Eventuell plant Ubisoft aber bereits für denAssassin's Creed Shadows spielt im feudalen Japan, genauer gesagt in den Jahren 1579 bis 1580. Erneut schlüpft man als Spieler in diebeziehungsweise in die von zwei verschiedenen Protagonisten.Auf der einen Seite erwartet euch der, der laut historischen Angaben tatsächlich im 16. Jahrhundert gelebt haben soll. Im Dienste seines Herrn Daimyo Oda Nobunaga wurde der in Afrika geborene Sasuke vermutlich dessen Waffenträger, mutmaßlich auch als Krieger. Die Geschichte Yasukes wird aber ohnehin wie für die Serie üblich nicht historisch bis ins letzte Detail akkurat sein, sondern natürlich an die eigene Franchise-Lore angepasst.Neben den stämmigen Samurai könnt ihr außerdem die Protagonistinspielen. Ihre Geschichte ist vermutlich recht tragisch mit dem Schicksal ihrer Familie verbunden, weshalb sie auf Rache sinnt. Im Laufe der Handlung soll sie sich mit Sasuke zusammenschließen, um Japan zu vereinen.Assassin's Creed Shadows wird – wenig überraschend wohlgemerkt – ein. Demnach werdet ihr einen beachtlichen Teil des feudalen Japans erkunden, auch wenn die exakte Größe noch unbekannt ist. Laut einem Bericht von IGN soll aberals Vorbild dienen. Das antike Ägypten war etwaund damit ein gutes Stück kleiner als der NachfolgerOhnehin soll AC Shadows spielerisch auf den Stärken der Origins-Ära aufbauen, aber einzelne Elemente überarbeiten oder sie eher in den Mittelpunkt rücken. Unter anderem ist die Rede von einem, bei dem sich die Macher sogar anorientiert haben. So ist es nun möglich, sich jederzeit in Bauchlage zu begeben oder Fackeln zu löschen, um schlechter gesehen zu werden. Wenn es doch einmal zum offenen Kampf kommt, dann soll sich Shadow grundlegend wiespielen, lediglich noch etwas gewalthaltiger – zumindest teilweise.Darüber hinaus sind bereitsbekannt:All das sind bislang jedoch reine Versprechen. Echtes Gameplay zu Assassin's Creed Shadows hat Ubisoft bisher noch nicht gezeigt. Dies wird erst am 10. Juni 2024 passieren, wenn der Publisher in Los Angeles seineabhält.Als Flagschiff von Ubisoft wird Assassin's Creed Shadows natürlich in gleichveröffentlicht. Diese unterscheiden sich nicht nur hinsichtlich ihres Preises, sondern auch im Inhalt. Im Detail könnt ihr das japanische Assassinen-Abenteuer in den folgenden Editionen erwerben:Alternativ könnt ihr die Ultimate Edition von Assassin's Creed Shadows auch überab dem ersten Tag spielen könnt. Der Abo-Dienst kostet euch allerdings 17,99 Euro pro Monat.Assassin's Creed Shadows, das hat Ubisoft längst verraten, ist jedoch nur ein Puzzleteil in der Zukunft der Reihe. Im Zentrum steht ein, von dem ihr ausstartet – neben Shadows zählt dazu auch, welches sich ebenfalls derzeit bei Ubisoft in Entwicklung befindet.Aus diesem Grund soll Assassin's Creed Infinity am selben Tag wie Shadows erscheinen und es euch erlauben, in wenigen Sekunden direkt ins feudale Japan einzusteigen. Darüber hinaus wird Infinity gemäß des bekannten Insiders Tom Henderson #mce_temp_url# Informationen denvorantreiben und etwa einen eigenen Ingame-Shop und "Projekte" bieten. Letztere sollen eine Art Battle Pass für jeden Protagonisten sein, bei dem ihr spezifische Geschichten erlebt und neue kosmetische Belohnungen freischaltet.Obwohl Assassin's Creed Shadows noch nicht einmal erschienen ist, hat Ubisoft bereitsin der Tasche. Auch hier konnte Henderson bereits erste Informationen zusammentragen, die aber natürlich weitgehend von offizieller Seite aus nicht bestätigt sind. Bis 2030 soll es aber wie folgt weitergehen:Betrachtet diese Informationen allerdings mit einer, denn Ubisoft hat sich zur Zukunft von Assassin's Creed bisher nicht ausführlich geäußert. Allerdings gab es in der Vergangenheit schon das eine oder andere