Assassin's Creed Red: Erst ein Trailer, dann Ingame-Content?

Kaum ein Jahr ohne neues Assassin’s Creed-Spiel. Ubisoft bleibt seiner Linie treu und bringt – höchstwahrscheinlich Ende 2024 – die Reihe mitins feudale Japan. Ersten Gameplay-Content könnten wir anscheinend aber schon nächsten Monat bekommen.So berichtet Insider Gaming, dass auf der, dieim Rahmen des Summer Game Fests in Los Angeles stattfindet, ein erstes Hand-on für den neuesten Ableger der Franchise angeboten wird.Es wäre Ubisoft-typisch, dass im Vorfeld ein Trailer veröffentlicht und ein Zeitfenster für den Release mitgeteilt wird . Auch der Name Assassin’s Creed Red ist bisher mehr nur ein Arbeitstitel und soll noch eine Änderung erfahren. Was bisher neben demals klar gilt: Es wird mit dem Samurai Yasuke und der Ninja Naoe zwei Protagonisten geben.Außerdem werden wir wohl wieder eine umfangreichere Open World bekommen, die Spielzeit sollte damit deutlich über dem zuletzt veröffentlichtenliegen. Die Showcase Ubisoft Forward ist für den 10. Juni angesetzt. Gut möglich also, dass wirvon dem neuen Assassin’s Creed nur wenig später zu Gesicht bekommen, wie Insider Gaming wissen will.Im Zuge des Release von Assassin’s Creed Red wird mit dem Hubdes Weiterengehen. Über diesenabseits der Hauptteile der Reihe veröffentlicht werden.