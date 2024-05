Assassin's Creed Shadows: Premieren-Trailer für Mittwoch angekündigt





Assassin's Creed Codename Red becomes Assassin's Creed Shadows.

Tune-in for the Official Cinematic World Premiere Trailer on May 15, 9 AM PT.#AssassinsCreedShadows pic.twitter.com/GF0BWqVOhS



— Ubisoft (@Ubisoft) May 13, 2024

Aus rot wird Schatten: Ubisoft hat heute angekündigt, dass bereits in wenigen Tagen erstmals, vorher alsbekannt, enthüllt wird. Es ist das erste Mal, dass die Reihe einen Abstecher nach Japan macht., dass während der Ubisoft Forward im Juni das neue Assassinen-Spiel von Ubisoft gezeigt wird. Nun wagt sich der französische Publisher aus den Schatten heraus und bestätigt, dass ihr sogar noch vorher einenauf den kommenden Serienableger werfen dürft.Wie das Unternehmen auf Twitter mitteilt, wird man am, um 18:00 Uhr unserer Zeit den ersten Trailer von Assassin's Creed Shadows veröffentlichen. Weiter lässt man sich nicht in die Karten blicken, aber ungeduldige Fans der Reihe sollten sich auf jeden Fall den Termin rot im Kalender markieren.Inoffiziell: Laut Gerüchten in der Vergangenheit dreht sich die Geschichte um. Eine davon soll eine Shinobi-Kämpferin sein, während es sich bei ihren Kameraden um niemand geringeren als den Samurai Yasuke handeln soll. Bestätigt sind diese Angaben bisher noch nicht, aber vermutlich wird der Cinematic-Trailer ein wenig Licht ins Dunkle bringen.Assassin's Creed Shadows soll darüber hinaus imangesiedelt sein und sehr wahrscheinlich erneut auf eine große offene Spielwelt setzen. Erste Gameplay-Details werden vermutlich imgezeigt, die am 10. Juni stattfindet. Teil der Vorstellung könnte dann auch