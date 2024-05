Assassin's Creed Shadows: Der Releasetermin ist bekannt





Assassin's Creed Shadows is releasing on November 15th, 2024



It's truly the Year of Shadow https://t.co/EOcLFzlp4G



— Wario64 (@Wario64) May 13, 2024





Assassin’s Creed Shadows - Prices

——

Season Pass - $/€40

Welcome Pack (4200 Helix) - $/€35

Expansion 1 - $/€25

Expansion 2 - $/€25



—-Currency Packs—-

500 Helix - $/€5

1050 Helix - $/€10

2300 Helix - $/€20

4200 Helix - $/€35

6600 Helix - $/€5”



— Frax (@Ubisoft_Frax) May 13, 2024

Erst vor wenigen Stunden kündigte Ubisoft an, dass man noch diese Wocheenthüllen wird, da sind bereits neue Infos vorab ans Tageslicht gekommen. Ausgerechnet, weil der französische Publisher sich zum Teil selbst geleakt hat.angekündigte Serienableger am Mittwoch, dem 15. Mai mithilfe eines ersten Cinematic-Trailers enthüllt. Allerdings haben die Premieren-Funktion von YouTube und ein Dataminer zwei wichtige Details im Vorfeld verraten: Denund dieFür dennutzt Ubisoft die YouTube Premiere, damit sich erste Fans schon jetzt in einem Warteraum einfinden können. Womit das Unternehmen aber nicht gerechnet hat? Dass die Beschreibung bereits öffentlich einsehbar war, was als erstes dem Twitter-Nutzer Andreix01 aufgefallen ist.Aus den Informationsfetzen geht hervor, dass Assassin's Creed Shadows amerscheinen wird. Plattformen werden zwar nicht genannt, aber wahrscheinlich werden derdieundbedient. Immerhin soll der Ausflug ins feudale Japan nicht mehr für die alte Konsolengeneration veröffentlicht werden.Darüber hinaus behauptet der Dataminer Frax, dass er bereits diefür die kommendenundvon Assassin's Creed Shadows kennt. Demnach soll es einenfür 40 Euro geben, der vermutlich aus zwei einzelnen Erweiterungen besteht. Diese wiederum werden laut Fraxs Informationen separat für jeweils 25 Euro angeboten.Außerdem wird seinen Aussagen zufolge auch derwieder mit an Bord sein: Die Preise für die Mikrotransaktionen liegen zwischen fünf und 50 Euro, wobei für 35 Euro außerdem ein Willkommens-Paket angeboten werden soll. All diese Infos sind jedoch bislang von offizieller Seite nicht bestätigt., verraten wir euch zusammengefasst an anderer Stelle.