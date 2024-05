Assassin's Creed Shadows: Der Trailer zeigt das feudale Japan

Wann ist mit neuen Informationen zu rechnen?

Fast zwei Jahre ist es her, da kündigte Ubisoft unter demdas Assassin's Creed an, auf welches viele Fans schon seit Ewigkeiten gewartet haben. Endlich ein Serienteil im feudalen Japan mit Ninjas und Samurais. Nun gibt es den ersten Trailer zuzu sehen.Angekündigt hatte Ubisoft die Enthüllung bereits vor wenigen Tagen, lieferte im Anschluss ein paar kleinere Teaser und. Wirklich echtes Gameplay gibt es in der so eben veröffentlichtenvon Assassin's Creed Shadows nicht zu sehen.Wie erwartet versetzt euch Assassin's Creed Shadows in das feudale Japan und ihr spielt nicht nur einen Protagonisten. Die Gerüchte in der Vergangenheit haben sich als weitgehend als wahr herausgestellt: Im Mittelpunkt der Handlung steht zum einen dieund zum anderen der aus der Historie bekannte. Einen ersten Blick auf die Beiden könnt ihr im Cinematic-Trailer erhaschen:Ebenfalls im Video zu sehen ist das grundlegende Setting: Daswird bereits stimmungsvoll in Szene gesetzt. Allerdings basiert die Präsentation keineswegs auf Ingame-Grafik. Auf einen solchen Trailer muss nämlich noch gewartet werden, denn erst in wenigen Wochen wird es erstmals Gameplay in Videoform geben.Dafür bestätigt das aktuelle Werbevideo dann letzendlich das, was Ubisoft selbst vorab unabsichtlich verraten hat: Assassin's Creed Shadows wird amfür den, dieunderscheinen – für Käufer der Premium-Edition bereits drei Tage früher. Wenig überraschend wird die Nintendo Switch nicht unterstützt, so wie es auch schon beider Fall gewesen ist.Abseits des Releasetermins und der Plattformen hat Ubisoft außerdem verraten, dass Assassin's Creed Shadows natürlich einist. Sprich: Neben den Kosten zwischen 70 und 80 Euro, je nach gewählter Plattform, kommen außerdem noch einmal bis zu 40 Euro für die zwei geplanten DLCs im Doppelpack obendrauf. Nicht zu vergessen, dass das fertige Spiel mit hoher Wahrscheinlichkeit auchumfassen wird, auch wenn diese bisher nicht offiziell bestätigt sind. Wer richtig tief in die Taschen greifen möchte, kann für 129,99 Euro auch eine Ultimate Edition mit zusätzlichen Boni vorbestellen.Weitere Details, insbesondere spielmechanischer Natur, sollen bei der, die am 10. Juni 2024 stattfindet, preisgegeben werden. Dann ist auch mit ersten ausführlichen Gameplay-Szenen zu rechnen. Bereits jetzt verrät die Store-Seite, dass es unter anderem wechselbares Wetter, sich verändernde Jahreszeiten und eine "reaktive Umgebung" geben soll.Wenn ihr bereits vor derals Samurai durch eine offene Welt reiten wollt, dann solltet ihr einen Blick aufwerfen. Das einstige PS4- und PS5-Spiel erscheint in diesen Tagen