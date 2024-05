Ubisoft bestätigt: Assassin's Creed Shadows ist komplett offline spielbar – eine Internetverbindung braucht ihr trotzdem





An update from the team on Assassin's Creed Shadows. pic.twitter.com/PTY9TXSiEo



— Assassin's Creed (@assassinscreed) May 16, 2024

Miterwartet uns der nächste große Ausflug in das Assassinen-Abenteuer. Während der Singleplayer-Titel auch inerscheint, versetzt eine bestimmte Information auf der Box die Fans in Unruhe.Dort liest man nämlich davon, dass einenötig sei, um das Spiel zu installieren. Doch wie sieht es mit dem eigentlichen Spielen aus?sorgt nun selbst für Klarheit und erklärt, was hinter dem vermeintlich befürchteten „Online-Zwang“ steckt.Nachdem der besagte Hinweis unter der interessierten Spielerschaft zunächst für Verwirrung sorgte, hat Publisher Ubisoft sich nun selbst zu Wort gemeldet und versichert, dass Assassin's Creed Shadows komplette Inhalte auchsein werden. Lediglich, um das Spiel zu, sei eine Internetverbindung einmalig nötig.Anschließend seid ihr im Stande, dieoffline undzu genießen. Darüber hinaus sei man „super gespannt“ darauf, seine beliebte Meuchelmörder-Reihe mit dem Release amin ein japanisches Setting zu befördern und man könne sich kaum gedulden, uns bis dahin noch einiges mehr zu AC Shadows zu zeigen.Spieler letzten Endes eine Internetverbindung benötigen, um den kommenden Serienteil überhaupt erst installieren zu können – vor allem in Hinblick auf die physische Ausführung des Spiels, die ihr wie gewohnt im Spiele-Shop eures Vertrauens oder bei den zahlreichen Online-Händlern erwerben könnt – bleibt aber unklar. Bereits beiwar dies der Fall, hier war man gezwungen, einmalig online zu gehen, um einenherunterzuladen, ohne den sich das Spiel nicht starten ließ.Für die meisten dürfte diesdarstellen, sind die meisten Systeme heutzutage doch in der Regel eh permanent mit dem Internet verbunden. Während man uns erst vor gestern, erfuhren wir jüngst auch, dass man