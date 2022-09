Tekken 8: Ankündigung mit fettem Trailer

Screenshot - Tekken 8 (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Tekken 8 (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Tekken 8 (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Tekken 8 (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Tekken 8 (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Tekken 8 (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Tekken 8 (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Tekken 8 (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Tekken 8 (PC, PlayStation5, XboxSeriesX)

Grafik & Charaktere

Tekken 8 kommt! Sony hat auf der gestrigen State of Play mal eben den achten Hauptteil des Iron-Fist-Turniers aus dem Hut gezaubert. Der Edelklopper kommt zwar auch für Xbox Series X|S sowie PC, aber zur Enthüllung waren die alten PlayStation-Tekken-Bande wohl doch zu stark...Zur Einstimmung auf den Versus-Klopper gab es einen knapp zweiminütigen Trailer, den ihr natürlich weiter unten seht: Nach dem Unreal-Engine-5-Logo freute uns die Einblendung "Real-time rendered footage captured from a titel in development." Sehr schön, also echte Vorab-Grafik statt eines Renderfilmchens. Und tatsächlich sieht man das, z.B. bei Minute 1:00, wenn am Gürtel von Kazuya Mishima Details aufploppen. Die Hoffnung, dass wir hier tatsächlich Echtzeit-Optik gesehen haben, die wir in dieser Form im fertigen Spiele wiedertreffen, ist also berechtigt.Wann soll's losgehen? Darüber kein Wort: An der Stelle, wo man ein Datum oder wenigstens eine Jahreszahl vermuten könnte, prangte nur ein "Stay tuned" – wir wissen also nicht, ob der Prügler 2023 oder vielleicht erst 2024 die PS5, Xbox Series X|S und den Rechner beglücken wird. Die alten Konsolen schauen auf jeden Fall in die Röhre.Im Trailer zu sehen waren Blitze, Donner, eine sturmumtoste aschgraue Ebene sowie die ewigen Streithähne Jin Kazama und Kazuya Mishima. Weitere Figuren wurden noch nicht genannt, auch die Pressemitteilung schweigt zu diesem Punkt. Offiziell heißt es zur Geschichte: "Tekken 8 setzt direkt nach dem grausamen Kampf, welcher in Heihachi Mishima’s Niederlage endete, an. Doch der Fokus ist nun ein anderer, denn jetzt kann nur noch Jin Kazama seinen Vater, Kazuya Mishima, aufhalten, bevor dieser die Weltherrschaft an sich reißt."Wenig überraschend freut sich Tekken-Mastermind Katsuhiro Harada enorm, "endlich die nächste Generation von Tekken zeigen zu dürfen“. Sein Team – das Spiel wird wieder von der Bandai-Namco-Abteilung Tekken Project gecodet – hat an "neuen Features gearbeitet, die in Tekken 8 Einzug halten werden. Diese verbessern das Gefühl der Kämpfe weiter und nutzen die volle Power der aktuellen Konsolengeneration."Grafisch ist der Trailer ziemlich eindrucksvoll: Wir sehen Detailshots von Haut, Schweiß, Poren, Narben – die Kämpfermodelle sind die mit Abstand besten der Serie bisher. Und könnten auch den aktuellen Prügel-Primus Mortal Kombat 11 technisch in die Schranken weißen. Das hat die Serie übrigens auch notwendig: So routiniert und hochwertig Teil 6 und 7 auch waren, den Wow-Effekt von Tekken 5 aus der PS2-Ära konnte Bandai Namco seitdem nie mehr reproduzieren. In puncto Modi oder Spielinhalte schweigt sich Bandai Namco aktuell noch auch – vielleicht haben die Japaner, ähnlich wie Capcom mit Street Fighter 6 , ja auch einen spannenden Solo-Modus in der Pipeline...