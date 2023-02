Tekken 8: Nina mit Gameplay-Trailer als spielbarer Charakter vorgestellt

Tekken 8: Nina Williams schickt ihre Gegner reihenweise ins das Land der Träume

Mitdarf sich auch ineine der wohl markantesten Kämpferinnen aus Bandai Namcos Kampfspiel-Reihe wieder mit ihren Kontrahenten messen. Was die "neue" Nina auf dem Kasten hat, seht ihr im Gameplay-Trailer.Zwar befindet sich das Spiel derzeit noch in Entwicklung, jedoch hält dies die Macher keineswegs davon ab, uns einen kurzen Ausblick auf kommende Kämpfer und Kämpferinnen zu offenbaren. Ihr Debüt feierte Nina bereits mit dem ersten Teil von Tekken, welches 1994 erschien. Seitdem war sie in jedem folgenden Ableger mit von der Prügel-Partie."Isn't it past your bedtime?", fragt Nina Williams im neuen Gameplay-Trailer von Tekken 8 ihren Gegner, nachdem sie diesen mit einer Reihe akrobatischer Schlag-, Tritt- und sogar Schusseinlagen auf die Matte geschickt hat. Fans der Reihe dürften ihren besonderen Bewegungsstil, der seit jeher als flüssig und tödlich gilt, auf Anhieb wiedererkennen:Natürlich wurde ihr Toolkit mit dem neuesten Teil der Tekken-Reihe etwas modernisiert, sodass sie sich keineswegs hinter ihren Mitstreitern verstecken muss. Auch ein paar völlig neue Moves von Nina bekommen wir im brandneuen Trailer zu sehen.Neben Nina stehen bereits Jin Kazama, Kazuya Mishima, Karatekämpfer Paul Phoenix sowie weitere bekannte Gesichter als spielbare Fighter fest.und soll noch in diesem Jahr für die PlayStation 5, die Xbox Series X|S sowie den PC erscheinen. Außerdem ist bereits bekannt,Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer