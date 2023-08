Tekken 8: Ein Neuling und ein Rückkehrer im Kämpfer-Aufgebot

Tekken 8: Charakter-Trailer für Raven und Azucena zeigen flinke Kampfstile





Now you see him. Now you don't.

Raven returns from the shadows in #TEKKEN8!



Join the official TEKKEN server 👉 https://t.co/yG3JKx1ETF pic.twitter.com/xX7TPP1rLa



— TEKKEN (@TEKKEN) August 6, 2023





Not everyone can handle a strong and punchy blend ☕

Azucena the Peruvian coffee queen will give you a taste of defeat in #TEKKEN8!



Join the official TEKKEN server 👉 https://t.co/yG3JKx1ETF pic.twitter.com/xpdZHcWSVy



— TEKKEN (@TEKKEN) August 6, 2023

Fürgibt es derzeit immer noch keinen Release-Termin, aber immerhin können sich Fans mit zwei offiziellentrösten, die jüngst auf der EVO 2023 vorgestellt wurden. Einer davon zeigt einen alten Bekannten der Tekken-Serie, eine andere Kämpferin steigt neu in das illustre Fighter-Line-up ein.Der „Shadow Agent“kam erstmals invor und kehrt – nachdem er invon seiner Lehrmeisterin Master Raven vertreten wurde – für den achten Teil in den Ring zurück. Die als Königin des Kaffees titulierte Peruanerin Azucena ist ein neues Gesicht im Tekken-Universum und wird – ganz im Stile ihres Lieblingsgetränks – als eine starke und kraftvolle Mischung beschrieben.Raven – dessen äußere Erscheinung noch immer an den Comichelden Blade erinnert – nutzt als Kampfstil Ninjutsu und gilt sowohl als einer der komplettesten Ninjakämpfer als auch als einer der am schwersten zu meisternden Charaktere der vergangenen Tekken-Spiele. Dafür sind seine Angriffe und Kombos besonders schnell.Neben flinken Punch- und Kickfolgen besitzt der Schattenkämpfer die Fähigkeit, urplötzlich hinter oder über seinem Kontrahenten aufzutauchen. Im Video ist miteine seiner Spezialattacken zu sehen, mit der er mit Hilfe zahlreicher schemenhafter Doppelgänger seinen Gegner angreift.Im Vorstellungsvideo zu Azucena Ortiz ist diein ihrer Arena zu sehen, die sich in einer Inka-Ruine samt Schatzkammer auf der unteren Ebene zu befinden scheint. Neben Zaungästen in bunter, indigener Tracht schauen auch flauschige Alpakas dem kämpferischen Treiben zu; schließlich konnte Azucena nicht nur Erfolge als Tänzerin und Model vorweisen, sondern ist auch Werbeikone der familieneigenen Kaffeefarm. Die Kaffeekönigin ist flink auf den Beinen und fällt vor allem durch geschickte Ausweichmanöver auf, mit denen sie sich unter Kicks hinweg duckt oder von gegnerischen Angriffen fast beiläufig wegdreht.Wann Tekken 8 erscheint, ist wie erwähnt noch nicht klar. Das Spiel führt allerdings mit dem Heat Systemein, dank der es die Möglichkeit zu besonders aggressiven und schlagkräftigen Attacken gibt. Jeder Charakter besitzt hierfür individuelle Bewegungen und Fähigkeiten. Einenkönnen wir euch schon einmal geben.