Tekken 8: Zwei neue Kämpfer erweitern das Line-up

Tekken 8: Akrobatische Kämpferin und knallharter Top-Spion

Eine der populärsten Fighting-Game-Reihen bekommt Anfang des kommenden Jahres einen neuen Ableger. Ingeben sich die Teilnehmer des King of Iron Fist Tournament wieder gehörig auf die Mütze.Neben langjährigen Fanlieblingen wie Jin Kazama, Kazuya Mishima, Nina Williams oder Paul Phoenix bereichern mit jedem Teil der Serie auch neue oder zurückkehrende Charaktere das Starterfeld. Nun betreten mitzwei Debütanten die Kampfarena.Die akrobatische Taido-Kämpferin Reina und der Superspion Victor sollen nicht nur das Feld der spielbaren Kämpfer erweitern, sondern auch in der Story von Tekken 8 eine wichtige Rolle spielen. Reinas Kampfstil setzt sich ausundzusammen. Sie kann ihre Distanz zum Gegner schnell überbrücken und attackiert mit schwungvollen Kick-Kombos. Ihre Agilität gepaart mit Techniken wie Wind God Fist und Spinning Demon machen sie zu einer perfekten Wahl für Freunde von akrobatischen Kampfstilen und schnellen Angriffen.Um Reinas Performance perfekt dazustellen, haben die Tekken-Macher sogar mit demTetsuji Nakano zusammengearbeitet . Das Deisgn der Kämpferin stammt von Mariko Shimazaki, die auch schon Kazumi Mishima und Josie Rizal fürentworfen hat.Victor Chevalier ist eine Schlüsselfigur in der Story von Tekken 8: Das King of the Iron Fist Tournament ist nicht nur ein einfaches Kampfsportturnier, sondern hat auch politischen Einfluss. Der G Corporation von Kazuya Mishima stehen die UN-Streitkräfte gegenüber, deren Gründer Victor nun erstmals aktiv am Kampfgeschehen teilnimmt. Für die Tekken-Serie untypisch agiert der Spionzum Beispiel Kampfmessern, einem Schwert und sogar einer Pistole. Sein eleganter Kampfstil setzt sich ausundzusammen.Tekken-Fans können sichauf PlayStation 5, Xbox Series X | S und PC in das Kampfgetümmel stürzen. Zuletzt wurde neben Rückkehrer Raven auch die