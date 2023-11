Tekken 8: Mein Lieblingscharakter fehlt im neuesten Teil!

Classic Eddy: Mit seinen Capoeira-Skills und seinem grün-gelben Outfit faltet er in Tekken 6 Oberbösewicht Heihachi zusammen. Fun Fact: Gordo ist das portugiesische Wort für fett.

Eddy Gordo: Wenn ihr auch mit wenig Skill eine gute Figur machen wollt

Neben dem Tae-Kwon-Do-Kämpfer Hwoarang mit seiner spektakulären Beinarbeit und der unschuldig dreinblickenden Ling Xiaoyu mit ihrem flinken Move-Set war Eddy Gordo auf Anhieb mein Favorit. Sein Capoeira, dem, wirkte unglaublich lässig und geschmeidig. So sehr, dass ich zwischenzeitlich sogar selbst daran dachte, Capoeira lernen zu wollen – ein Gedanke, den ich aufgrund so hoher erforderlicher Athletik und Körperbeherrschung schnell verwarf.Tatsächlich lernte ich, dass Eddy ein sehr polarisierender Charakter ist –. Der Grund liegt auf der Hand: Selten gelang es in der Geschichte der Fighting-Videospiele so leicht,so coole Kampf-Moves hinzulegen. Wenn man schon nichts kann, dann wenigstens stylisch aussehen, während man von Marshall Law eine 10-Hit-Kombo in die Fresse gedrückt bekommt. Wenn man sich aber ein bisschen mit den Moves auseinandersetzt und ein paar Tastenkombinationen verinnerlicht, dann schafft man es auch ganz einfach, starke Attacken aufs Parkett zu legen UND dabei cool auszusehen.Über die Jahre und Tekken-Spiele hinweg gab es keine Session, in der ich nicht wenigstens einmal Eddy (und nicht etwa mit seinem weiblichen sexy Pendant Christie Monteiro) gespielt habe. Und ich freue mich, dass man auch bis zum vergangenen Teil noch seinGrün und Gelb gehaltenes Outfit wählen kann. Umso mehr enttäuscht mich seine Abwesenheit, auch wenn er in einem künftigen DLC sicher noch als Nachrücker ins Kämpferfeld gelangt.So wie sicherlich auch Ninas Schwester Anna Williams oder Lei „Jackie Chan“ Wulong, die in Tekken 8 wie auch schon im Vorgänger fehlten. Damals waren sie Teil des zweiten Season Pass und angesichts der nach allen Erweiterungenin Tekken 7 – inklusive der „Leihkämpfer“ Akuma ausund Geese Howard aussowie den Gaststars Noctis ausund Negan aus The Walking Dead – wäre es verwunderlich, wenn Tekken 8 nicht früher oder später auf ein ähnlich umfangreiches Teilnehmerfeld blicken kann – dann natürlich mit Eddy Gordo!Tekken 8 erscheintfür PlayStation 5, Xbox Series X | S und PC. Auf welchen spielbaren Charakter freut ihr euch besonders? Und welcher Kämpfer fehlt eurer Meinung noch in dem Line-up? Schreibt es uns in die Kommentare.