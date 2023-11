Tekken 8: Die Systemanforderungen für den PC im Überblick

Tekken 8: Die Systemanforderungen in der Übersicht

Betriebssystem: Windows 10 64-Bit

Windows 10 64-Bit Prozessor (CPU): Intel Core i5-6600K oder AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i5-6600K oder AMD Ryzen 5 1600 Grafikkarte (GPU): Nvidia GeForce GTX 1050 Ti oder AMD Radeon R9 380X

Nvidia GeForce GTX 1050 Ti oder AMD Radeon R9 380X Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

8 GB RAM Speicherplatz: 100 GB

Betriebssystem: Windows 10 64-Bit

Windows 10 64-Bit Prozessor (CPU): Intel Core i7-7700K oder AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i7-7700K oder AMD Ryzen 5 2600 Grafikkarte (GPU): Nvidia GeForce RTX 2070 oder AMD Radeon RX 5700 XT

Nvidia GeForce RTX 2070 oder AMD Radeon RX 5700 XT Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

16 GB RAM Speicherplatz: 100 GB

Die Fäuste sind geballt, die Knie in die richtige Position gebracht: Dervonrückt immer näher. Wenige Woche vor der Veröffentlichung hat Publisher Bandai Namco deshalb diefür das kommende Fighting Game veröffentlicht.Nachdem in diesem Jahr bereitsundum die Genre-Krone gekämpft haben, folgt im nächsten Jahr die dritte bekannte Reihe. Neu ist, dass Tekken 8 auf die Stärken der Unreal Engine 5 setzt. Ein absoluter High-End-Rechner wird aber nicht benötigt, lediglichsollte vorhanden sein.Die aktualisierten und aller Voraussicht nach finalen Systemanforderungen hat Bandai Namco im Zuge eines Updates der Steam-Produktseite von Tekken 8 veröffentlicht.Im Vergleich zum in der Vergangenheit abgehaltenen Network-Test sind sie ein wenig gestiegen, allerdings brauchen Kazuya, Yoshimitsu, Nina Williams undnicht zwingend eine sündhaft teure Kombination aus Grafikkarte und Prozessor. Stattdessen reicht schon ein Mitteklasse-Rechner, um den jüngsten Tekken-Teil spielen zu können.Für welche Auflösungen und Detaileinstellungen die jeweiligen Anforderungen ausgelegt sind, geht allerdings aus der Produktseite nicht hervor. In den Anmerkungen heißt es lediglich, dass dieautomatisch bei Spielstart aktiviert ist.Neben den Systemanforderungen hat Bandai Namco zuletzt auch die Kämpferriege vollendet., wie wir zuletzt in einem Artikel herausgearbeitet haben. Selbst zuschlagen dürft ihr derweil ab demauf dem, derund