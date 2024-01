Tekken 8: Schauspieler Brian Cox führt durch die Story

Tekken 8: Brian Cox führt im Recap-Video durch die Story

Die Story ist bei Prügelspielen eher zweitrangig, sollte man meinen. Wenn eine mittlerweile 30 Jahre währende Kampfspiel-Serie jedoch stetig einen Story-Modus und verzweigte Hintergrundgeschichten zu den Charakteren liefert, wirft man vielleicht doch mal einen Blick darauf. So wollen einige Fans für das kommendesicherlich nochmal ihr Gedächtnis auffrischen.Wer das tun will, bekommt nun mit einem kleinen Recap-Video die Gelegenheit dazu, in dem die Ereignisse der vorherigen Teile in Erinnerung gerufen werden., der die Geschehnisse um die Iron Fist Tournaments sowie die Fehde der Clans Mishima und Kazama in allen Facetten beleuchtet.In dem fünfminütigen Video seht ihr Schauspieler Brian Cox, bekannt aus der Serie Succession, aber auch Filmen wie Churchill, Troja oder Bourne Identity. Er erklärt unter anderem, wie Devil Jin entstanden ist und „warum diese Väter und Söhne“; beleuchtet die schicksalshaften Kämpfe zwischen den Generationen und wie sich die Verwicklungen bis zum Beginn von Tekken 8 ausweiten.Im Story Modus des neuesten Tekken-Teils, der sich einmal mehr gegen seinen Vater Kazuya stellen muss. Dieser hat Heihachi endgültig beseitigt und schickt sich nun an, die Weltherrschaft zu übernehmen. Dafür veranstaltet er das nächste King of the Iron Fist Tournament, um zu sehen, wer würdig ist, in einer Welt zu leben, in der er regiert. Jin, seiner übernatürlichen Kräfte beraubt, muss mithilfe alter Freunde und neuer Verbündeter seinen Weg in dieses Turnier finden.Der neueste Teil der Tekken-Reihe erscheint am. Wir konnten schon einmal einen Blick in die verschiedenen Modi und auf neue Charaktere werfen., könnt ihr in unserer Preview lesen.