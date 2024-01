Tekken 8: Erster DLC-Charakter bestätigt

Tekken 8: 32 Kämpfer sind nicht genug

ist noch nicht einmal veröffentlicht, da kündigt Bandai Namco schon den ersten DLC-Charakter an. In einem Video, das das offizielle Opening des Spiels zeigt, könnt ihr einen Blick auf das umfangreiche Kämpferaufgebot und den Beginn einer epischen Schlacht erhaschen.Am Ende des Videos gibt es dann noch einen Ausblick auf den im Frühjahr erscheinenden ersten Zusatzcharakter der Season 1. Für Tekken-Veteranen ist es ein alter Bekannter und zudemüber dessen Fehlen im Roster schon manche verwundert waren.32 Charaktere umfasst das Line-up des neuesten Ablegers einer der am längsten laufenden Prügelspielreihen. Verglichen mit der Anzahl an Kämpfern, die die Serie bisher jedoch insgesamt hervorgebracht hat, war klar, dass einige von ihnen zumindest vorerst auf der Strecke bleiben würden. Dass Tekken 8 dafür, wie auch der Vorgänger, regelmäßiggeupdatet wird, ist daher ebenfalls keine Überraschung.Als erster spielbarer Update-Charakter wird im Frühjahrden Ring betreten. Der brasilianische Capoeira-Kämpfer ist für Kenner schon in der ersten Einstellung zu erkennen, wo zunächst lediglich sein Schatten die charakteristischen tänzelnden Bewegungen ausführt. Das Video zeigt, wie die grazilen Kampf-Moves mit Motion Capturing eingefangen wurden. Mit neuer fescher Frise und gewohnt farbenfrohem Outfit wird Eddy sicher auch so manchen Tekken-Neuling begeistern.könnt ihr euch auf PlayStation5, Xbox Series X|S und PC in die nächste Ausgabe des Iron Fist Tournaments stürzen. Welchen, könnt ihr in unserer Preview lesen.