Tekken 8: Kolumne: Diese 5 Kämpfer sind für Einsteiger geeignet

Tekken 8: Kein Eddy? Kein Problem

Paul Phoenix – für Kraftprotze

Paul Phoenix beherrscht einige Power-Punches und knüppelharte Kicks. Für den etwas aggressiveren Style von Tekken 8 genau richtig.

Azucena Ortiz Castillo – für flinke Füße

Die wuselige Azucena ist eine der agilsten und schnellsten Kämpferinnen und verhöhnt ihre Gegner auch schon mal mitten im Kampf.

Steve Fox – für Taktiker

Keine Kicks: Auch wenn sich Steve im Tekken-Turnier nicht an die Boxregeln halten muss, nutzt er ausgesprochen selten Tritte.

Devil Jin – für Distanzierte

Übernatürliche Fähigkeiten einzusetzen erscheint vielleicht nicht ganz fair - aber das wird bei Tekken nicht so genau genommen.

Alisa Bosconovitch – für Style-Liebhaber

Mit Kettensägen und Raketenflügeln gehört Alisa definitiv zu einer der ungewöhnlichsten Charaktere im Tekken-Starterfeld.

Mitist nach fast neun Jahren der jüngste Teil einer der umfangreichsten und populärsten Fighting-Game-Reihen herausgekommen. Viele Fans haben lange gewartet, bis sie endlich wieder mit Jin Kazama, Kazuya Mishima, Nina Williams oder Marshall Law in den Ring steigen konnten. Ein Blick auf den Charakterauswahlbildschirm lässt Rückkehrer wie Tekken-Neulingen die Augen leuchten.32 von Anfang an spielbare Kämpfer stehen bereit, um ihre Gegner auf die Matte zu schicken. So manche Spieler haben sicher ihre Lieblinge, mit dem sie in den Kampf starten, andere sind vielleicht enttäuscht, weil ihr Favorit diesmal (noch) nicht dabei ist. Aber, wenn man mit Tekken noch nicht so ganz vertraut ist? Hier eine kleine Übersicht:Langjährige Tekken-Fans dürften größtenteils zufrieden sein: Die Hälfte der Charaktere im Roster sind alte Hasen undTeil der Reihe. Insofern ist das Teilnehmerfeld gut durchmischt. Die Qual der Wahl aber für diejenigen, die noch nicht so viel Erfahrung mit dem Spiel haben. Tekken 8 nimmt Einsteiger in vielerlei Hinsicht an die Hand: Die Arcade Quest erklärt euch alle Grundlagen, in den Geisterkämpfen könnt ihr euren eigenen Trainingspartner anlernen, sodass er nur die Attacken ausführt, die ihr selbst beherrscht, und die Arcade- beziehungsweise Versus-Kämpfe besitzen mit dem Spezialstil einen Easy Mode, der euch Kombos und Würfe leichter ausfüllen lässt.Aber mit wem sollet ihr in das Abenteuer starten?, aber der kommt erst im ersten DLC im Frühjahr. Ansonsten gibt es natürlich kein Patentrezept; alle Charaktere haben aufwändige Kombos, die ihr mit komplizierten Tastenkombinationen ausführt. Es haben aber auch fast alle irgendwie das Potenzial,zu werden. Ich habe mir meine Gedanken gemacht, welche Kämpfer aus welchen Gründen eine gute Wahl wären, um ein wenig zu üben. Das Ganze ist natürlich subjektiv und auch nicht ganz aus der Sicht eines Anfängers, aber vielleicht kann ich ja mit den Empfehlungen zum Einstieg einigen künftigen Tekken-Spielern Charaktere nahebringen, auf die sie sonst nicht geachtet hätten.Der US-amerikanische Biker Paul ist ein Tekken-Kämpfer der ersten Stunde und bedient sich eines Matrial Art-Kampfstils mit Judo-Einflüssen. Zu seinen Markenzeichen zählen kraftvolle Kicks und Punches sowie Würfe. Über die Laufzeit der Reihe hinweg ist er deutlich bulliger und kräftiger geworden – mit dem Resultat, dass sich seine Angriffe selbstanfühlen. Auf der anderen Seite bewegt sich Paul etwas schwerfälliger. Ich hatte mit dem Kraftprotz immer das Gefühl, dass selbst unkompliziert auszuführende Attacken eine hohe Power haben. Erfolgreiche Blocks hingegen können schnell in eine Gegenattacke umgemünzt werden. Ich kann verstehen, wenn man mit seinem eher brachialen und nicht auf spektakuläre Beinarbeit ausgelegten Kampfstil erst einmal warm werden muss. Andererseits ist es kein Zufall, dass Paul in jedem Tekken-Spiel seinen Auftritt hat.Die selbsternannte Kaffeekönigin ist eine von drei Neuzugängen in Tekken 8 und eine echt flippige Frohnatur. Sie ist Model und das Werbegesicht ihrer eigenen Kaffeemarke Azucena Blend. Dass sie dieses Heißgetränk liebt, ist vielleicht der Grund, warum sie partout nicht stillstehen kann. Die Peruanerin(währenddessen sie aber nicht blocken kann) und kontert mit kurzen Kicks und Ellenbogenschlägen. Auf den ersten Blick scheint sie schwer zu kontrollieren. Schnell habe ich jedoch gemerkt, dass sich mit ihr gut Angriffe aneinanderreihen lassen. Tatsächlich würde ich sie Eddy-Fans empfehlen, da ihr tänzelnder Mixed Martial Arts-Stil dem Brasilianer gefühlt recht nahe kommt. Siege mit Azucena fühlen sich immer gut an, auch wenn man vielleicht gar nicht so richtig weiß, was man gerade gemacht hat.Der blonde Brite hat eine Eigenschaft, die er mit keinem anderen Fighter im aktuellen Aufgebot teilt. Die Knöpfe, die ihr auf eurem Controller mit Kicks belegt habt, lösen bei ihm nur einen Ausweich-Move aus. Der Grund: Steve ist Boxer und nutzt dementsprechend – bis auf einzelne Ausnahmen – nur seine Hände beziehungsweise Fäuste. Das bietet euchund darauf zu setzen, eurem Gegner auszuweichen und punktgenau Konterschläge zuzusetzen. Besonderes Hiebe von unter sind bei ihm besonders stark und erlauben bei einiger Übung eine effektive Reihe von Angriffen. Zugegeben ist Timing ein wichtiger Faktor, um Steves Stärken perfekt auszuspielen; die effektive Kombination aus Schlägen, Blocks und Ausweichmanövern kann euren Gegenspieler aber schnell ungeduldig machen.Das Alter-Ego von Jin Kazama, einer der Hauptfiguren der Tekken-Reihe, ist ein geflügelter Dämon mit teuflischen Kräften. Sein Kampfstil ist eine Mischung aus verschiedenen Techniken des Mishima-Kampfkarate und des Kazama-Martial-Arts, wie es auch Jin in seiner menschlichen Form nutzt. Der Teufel hingegen kann zusätzlich. Dadurch hat er den überwiegend menschlichen Kontrahenten in Tekken auf unnatürliche Weise einige Vorteile. Sie verleiten dazu, sich von seinem Gegner zu distanzieren und einen mächtigen Schuss abzugeben, wenngleich Devil Jin dann für eine kurze Zeit ohne Deckung ist. Auch der kurze Flug kann vom Gegner mitten in Aufstieg unterbrochen werden. Devil Jins Attacken sind stark, jedoch nicht so schnell, wie von vielen anderen Charakteren. Wer sich eine Weile mit ihm auseinandersetzt, findet in ihm vielleicht schnell einen neuen Favoriten.Alisa sieht aus, als wäre sie gerade einem Shoujo-Anime entsprungen, aber sie hat es faustdick hinter den Ohren und eigentlich auch hinter allen anderen Körperteilen. Das Cyborg-Mädchen hatund kann, wenn sie einmal loslegt, kaum noch eingefangen werden. Zugegeben: Es ist nicht einfach, sie perfekt zu beherrschen, aber es sieht einfach grandios aus, mit ihr zu kämpfen. Alisa verwandelt ihre Arme in Kettensägen, erhebt sich mit ihren Raketenflügeln in die Lüfte und kann sogar ihren Kopf vom Hals nehmen, um ihn ihrem Gegner entgegenzuschleudern. Als Distanzattacke verfügt sie sogar über einen Raketenangriff. Wenn ihr euch also einfach mal ein bisschen mit Button-Mashing austoben wollt und kein Problem mit Style over Substance habt, macht Alisa auf jeden Fall großen Spaß.Was ist eure Meinung dazu? Wenn ihr Tekken 8 schon gezockt habt,und mit welchem Kämpfer ihr eure ersten Erfahrungen in dieser Spielereihe gemacht habt. In unserem Spieletest könnt ihr lesen,