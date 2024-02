Tekken 8: Kolumne: Ich bin für mehr Frauen in Tekken 8

Tekken 8: Nur neun Charaktere zu Beginn weiblich

Kula Diamond aus King of Fighters als DLC in Dead or Alive 6 - wäre das auch was für Tekken?

Das Tekken-Universum hat die besten weiblichen Kampf-Charaktere

Azucena und Reina sind neu im Tekken-Aufgebot und haben bereits jetzt das Zeug dazu, zu Legenden zu werden

Lange Jahre mussten wir auf ein neues Tekken-Spiel warten, aber es hat sich gelohnt. Der neueste Teil macht wirklich Spaß, sieht dank Unreal Engine 5 fantastisch aus und die Kämpfe fühlen sich bei jedem Tempo flüssig und kraftvoll an. Standesgemäß ist der Versus-Modus vonim Couch-Koop ein fast todsicherer Partykracher.Der Vorgängerwurde über lange Jahre mit Updates versorgt, noch im Jahr 2021 gab es den letzten DLC-Charakter, sodass das Teilnehmerfeld. Für den neuen Teil hoffe ich auf Ähnliches, auch wenn das Roster zu Beginn mit 32 Charakteren gut bestückt ist. Gut die Hälfte ist schon 20 Jahre oder länger Teil des Franchise – insofern ist das Line-up angenehm ausgeglichen. Doch was mir aufgefallen ist, ist das Ungleichgewicht der Geschlechter.Nein, das soll jetztsein. Ob es ein paar mehr Männer oder Frauen in einem Auswahlbildschirm eines Prügelspiels gibt, ist mir eigentlich egal. Aufgefallen ist es mit bei Tekken 8 trotzdem. Nur 9 der 32 Charaktere sind weiblich – selbst wenn man die beiden Bären, den Roboter Jack-8 und den mysteriösen Geist/Alien Yoshimitsu ausklammert, sind die männlichen Fighter noch 2:1 überlegen.Ein Exkurs in die anderen aktuellen Vertreter großer Fighting-Game-Reihen zeigt auf, dass das kein Einzelfall ist. Beikommen 7 weibliche auf 16 männliche Start-Charaktere (am Ende der angekündigten DLC-Welle wird das Verhältnis 7 zu 21 sein); beiist das Verhältnis mit derzeit 8 zu 12 ein wenig ausgeglichener.war ich bei– nur 6 der 21 ursprünglichen Fighter sind weiblich; inklusive der DLCs und Gast-Charaktere kommt das Spiel immerhin auf ein Verhältnis von 12 zu 17. Das sah in meinem Kopf irgendwie anders aus. Nicht getäuscht habe ich mich bei. Hier sind– aber da reden wir auch von einer Reihe, deren Entwickler es nötig fanden, drei Beach-Volleyball-Spin-offs mit den Kämpferinnen zu produzieren.Ich fand diesen Überblick ganz interessant. Wie gesagt muss das Geschlechterverhältnis meiner Meinung nach nicht ausgeglichen sein – ein 2:1-Verhältnis zugunsten der Männer finde ich aber übertrieben. Tekken 8 hätte aber auf jeden Fall das Potenzial, einzu schaffen, stand die Reihe doch immer für interessante und abwechslungsreiche Kämpferinnen.Ich spiele in der Reihe tatsächlich schon seit jeher immer lieber mit den Damen der Schöpfung – ein paarwie Hwoarang, Eddy, Yoshimitsu und Paul mal ausgenommen. Die Kampfstile wie auch die optische Erscheinung sind abwechslungsreicher und ich habe definitiv schon häufiger mit dem „schwachen Geschlecht“ die Kontrahenten auf die Matte geschickt als umgekehrt.Sowohl aus Tekken-Urzeiten wie auch aus jüngerer Spielhistorie finden sich Frauen in Tekken 8 wieder. Nina Williams ist dabeiund sicher auf einer Stufe mit Chun-Li, Kitana oder Mai Shiranui; Ling Xiaoyu ist als enge Freundin von Protagonist Jin Kazama ein fester Teil der Tekken-Story; Alisa Bosconovitch mit ihren Kettensägenhänden und dem unschuldigen Look zwar ein verhältnismäßig neuerer, aber sehr facettenreicher und abgedrehter Charakter, der für mich schon fest zum Stammpersonal gehört. Und mit den beiden jüngsten Neuzugängen Reina, die auf Anhiebwurde, sowie Azucena, die sich mit flinken Schritten ganz oben in meine Rangliste getanzt hat, zeigt Entwickler Bandai Namco, dass sie ein Händchen für starke weibliche Charaktere haben.Für zukünftige DLCs können sie daher aus einem reichen Fundus schöpfen. Anna Williams ist der, die in ihrer Zwillingsschwester Nina ihre ärgste Rivalin sieht; die geheimnisvolle Kunimitsu mit ihrer Fuchsmaske und den Kunai ist eine ebenso einzigartige Erscheinung und flinke Kämpferin wie die in Tekken 7 eingeführte Lucky Chloe, die mit ihren Katzenohren aussieht, als käme sie gerade direkt von einem Twitch-Stream; und ich hoffe immer noch insgeheim auf eineChristie Monteiro, die als Eddy Gordos weiblicher Counterpart invorgestellt wurde und in Tekken 7 – trotz eines Rosters von am Ende über 50 Fightern – nicht aufgetaucht ist. Die Liste potenzieller DLC-Kandidatinnen ist lang: Julia Chang, Katarina Alves, Lidia Sobieska, Josie Rizal...Auch Cross-Overs mit anderen Spielen und Franchises sind, wie in Tekken 7, möglich, auch wenn dazu noch nichts angekündigt ist. Viele– schließlich steht der Release vonbevor und im letzten Tekken-Spiel gab es immerhin Noctis ausals DLC. Ebenso konntet ihr Akuma aus der-Reihe und Geese Howard ausspielen. Interessante weibliche Optionen aus diesen Spielen wären Cammy, Juri Han, Athena oder Yuri Sakazaki.Habt ihr schon in Tekken 8 rein gespielt? Was ist eure Meinung zum neuesten Teil der Fighting-Game-Reihe? Undhaben es auch angetan? Schreibt uns gerne in die Kommentare undvorbei.