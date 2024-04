Tekken 8: Battle Pass und Mikrotransaktionen sorgen für Frust unter den Fighting-Fans

Die Resonanz auf das jüngste Update vonhat sichsicherlich anders vorgestellt: Statt sich über die Neuerungen zu freuen schlugen die Spieler aufmit einer Welleentgegen.So kommt es, dass auch das Rating auf Valves beliebter Spieledistributionsplattform in den vergangenen Tagensank. Die meisten Rezensenten regen sich vor allem über einedes Updates auf.Im Fokus der negativen Kritiken, von denen Tekken 8 dieser Tage heimgesucht wird und die dafür sorgten, dass der Titel bei seinen kürzlichen Rezensionen auf Steam lediglich einbekommt, steht der gerade erst hinzugefügte. Eben jener behält einige frische Inhalte hinter einer Bezahlschranke. Zwar gibt es einefür all diejenigen, die kein Geld für Mikrotransaktionen in die Hand nehmen wollen, allerdings bleibt ihnen der Zugang zu bestimmten Gegenständen somit gleichzeitig– vor allem wenn man in Betracht zieht, dass Tekken 8 bereits mit zu einem Preis vonbeziehungsweise Euro auf den Markt kam. Nun zusätzliche Kosten für die Freischaltung bestimmter Spielinhalte auf sich zu nehmen, halten viele Spieler für unverhältnismäßig.So lesen sich diealle in einem ähnlich kritischen Ton, beispielsweise berichten Spieler davon, dass sie das Game eigentlich lieben würden, es sich bei der Ergänzung einesund eines Battle Passes über zwei Monate nach der Veröffentlichung in einem ohnehin nicht günstigen Titel jedoch um eine besonders üblehandeln würde. Auch, dass Bandai Namco nun vollends der Gier verfallen sei, liest man in einem weiteren Kommentar, während zugleich die fragwürdige Haltung des Publishers gegenüberin den virtuellen Schwitzkasten genommen wird.Trotzdessen bleibt der aktuelle Tekken-Teil gemessen an insgesamten bisherigen Steam-Bewertungen, dieausfallen, ein gutes Spiel. Auchund verraten euch, worin seine Schwachstellen liegen, aber warum sich der Titelkann.sind schon seit längerer Zeit einund gerade das Kampfspiel-Genre hat unter ihnen zu leiden, ist es doch mittlerweile gängige Praxis geworden, Zusatzinhalte wie fin einem Vollpreistitel für den Ingame-Shop zurückzuhalten.