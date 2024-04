Tekken 8: Polnische "Premierministerin" verteilt ab Sommer wieder Tritte

Nachdem Fanliebling Eddy Gordo zu Anfang des Monats bereits Einzug in das Kämpferaufgebot vongehalten hat, wurde nun der zweite DLC-Charakter für den Sommer angekündigt. Darüber hinaus soll es regelmäßig Gratis-Updates verschiedenster Form geben.Dies wurdefür die nächsten Monate präsentiert. Auf einen Modus, der in anderen Spielen zum Standard-Repertoire gehört, dürften Tekken-Freunde besonders gespannt sein.So gibt es ab Sommer einen Foto-Modus in Tekken 8, der euch erlaubt, das zum Teil doch recht hektische und energiegeladene Kampfgeschehen nicht nur zu pausieren, sondern dabei einenin Aktion zu machen. Zum Beispiel in der dann verfügbaren neuen Arena: Passend zur Jahreszeit wird das Seaside Resort für Prügeleien freigegeben.Diesen könnt ihr ebenfallsbetreten. Die (in der Welt von Tekken) Premierministerin von Polen hat ihr Debüt, ebenfalls als DLC-Charakter, ingegeben und kehrt nun in die Arena zurück . Am Ende des von Bandai Namco veröffentlichten Season-Trailer sehen wir die blonde Karatekämpferin am vom Licht der Abendsonne durchfluteten Strand, wie sie Trainingsutensilien zerschlägt.Im Herbst wird die Update-Liste erweitert mit einem neuen Story Modus für Eddy Gordo. Später im Jahr soll auch noch einhinzugefügt werden. Diese kostenfreien Updates könnten Fas ein wenig milde stimmen: Mit welchen unerfreulichen Änderung Entwickler Bandai Namco kürzlich dafür gesorgt hat, dass die, könnt ihr hier lesen.