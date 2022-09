Synduality: Sci-Fi-Shooter mit Mech-Fokus angekündigt

Action-Adventure in der Post-Apokalypse

Bandai Namco hat auf der State of Play vom 14. September mit Synduality einen neuen Sci-Fi-Shooter angekündigt, bei dem vor allem der Cradle Coffin genannte Mech samt Begleiter-KI im Vordergrund steht.Die Third-Person-Action spielt laut den Entwicklern im Jahre 2222. Ein giftiger Regen namens "The Tears of the New Moon" hat fast die gesamte menschliche Population ausgelöscht und die unvermeidlichen Mutanten-Monster erschaffen. Die in den Untergrund geflüchteten Reste der Menschen erschufen eine Zuflucht namens "Amasia" in der sie bekannen mit der "Magus"-KI zusammenzuarbeiten.Die Spieler sollen in Synduality die Rolle eines "Drifters" übernehmen, die auf der Erdoberfläche sogenannte AO-Kristalle sammeln und sich dabei den Ender-Monstern erwehren. Drifter steuern sogenannte Cradle Coffins - das sind Mechs, die sie während ihrer Einsätze schützen. Außerdem soll den Spielern eine Magus-KI zur Seite stehen. Ein Trailer zeigt erste Eindrück vom Spielablauf und der Story.br />Drifter sollen im Multiplayer auch die Möglichkeit haben, gemeinsam auf der Erdoberfläche zu überleben. Synduality soll 2023 für PC, PS5 und XBS erscheinen.