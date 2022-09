Rise of the Ronin: Team Ninja enthüllt neues Samurai-Spiel

Worum geht es in Rise of the Ronin?

"Jede eurer Entscheidungen spielt eine Rolle"

Im Rahmen der State of Play im September hat Koei Tecmos Team Ninja ein neues Open-World-Action-RPG präsentiert: Rise of the Ronin.PlayStation-Spieler hat mit dem jüngsten Sony-Event eine ganze Flut neuer Trailer und Ankündigungen erreicht. Einen besonderen Blickfang stellt dabei das neue Rollenspiel des japanischen Videospielentwicklers Team Ninja dar – und das nicht nur wegen dessen Grafik. Der Enthüllungstrailer gibt uns erste Einsicht in die Story, das Gameplay und die bildgewaltige Welt, durch die sich Spieler ab Release bewegen können.Als ein herrenloser Samurai, ein sogenannter Ronin, schickt uns der Entwickler auf eine kompromisslose Reise durch ein sich wandelndes Japan. Die Story ist am Ende deer Edo-Zeit (auch Tokugawa-Zeit) angesiedelt, einem Abschnitt der Geschichte Japans, in dem die Tokugawa-Shogune herrschten. Mit Rise of the Ronin erleben wir die letzte Phase dieser Ära des Friedens, das Bakumatsu (dt. Ende des Shogunats).Das Japan des späten 19. Jahrhunderts blickt nun einer dunklen Zeit entgegen. Sie ist geprägt von kujonierenden Herrschern, Plagen und blutigen Gefechten. Unter anderem der zunehmende Einfluss des Westens auf der asiatischen Insel entfacht einen Bürgerkrieg zwischen den Fraktionen des Tokugawa- und des Anti-Shogunats. In ebendiesem Chaos müssen wir uns zurechtfinden."Rise of the Ronin ist ein neues Erlebnis von Team Ninja, das euch in eine historisch inspirierte Welt eintauchen lässt", schreibt Fumihiko Yasuda, Direktor und Präsident von Team Ninja, im PlayStation Blog. "Dabei fehlt natürlich auch nicht die berühmt-berüchtigte Kampfaction mit Katanas und ähnlichen Waffen, die diesmal durch neue Feuerwaffen ergänzt werden, die den einzigartigen Charakter dieser Zeitperiode widerspiegeln."Mit dem Action-RPG wolle der Entwickler ein neues Niveau erreichen und diesen wichtigen, aber auch grausamen Abschnitt in der Geschichte Japans so umfassend wie möglich darstellen. Wichtig sei es ihm auch "die finstersten und hässlichsten Kapitel" zu behandeln, an die sich viele auch heute noch nicht heranwagen."Neben den Actionelementen werden wir fleißig daran arbeiten, eine vielschichtige Story zu erschaffen, die die Welt der Bakumatsu-Periode und die Revolution, die stattgefunden hat, veranschaulicht", so Yasuda. "Die Charaktere, denen ihr begegnen werdet, haben alle ihr eigenes Verständnis von Gerechtigkeit und ihre eigenen Motivationen. Und ob ihr euch nun entscheidet, mit ihnen oder gegen sie zu kämpfen – jede eurer Entscheidungen spielt eine Rolle."