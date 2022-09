Rise of the Ronin: Erfahrenes Playstation-Studio hilft bei der Entwicklung

Sony XDev ist zur Stelle





Privileged to work on an exciting title as #RiseOfTheRonin with Yasuda-san of @TeamNINJAStudio @giwamasa and our @Sony_XDEV JP team. Only right to visit the Meiji Jingu Shrine. Birth of the Charter Oath in Five Articles and end of Feudal Shogunate Japan https://t.co/5l6vtomZVl pic.twitter.com/GPX1V4ZUzn



— Jason Stewart (@JasonStewart74) September 19, 2022

Mit Rise of the Ronin möchten sich die japanischen Entwickler von Team Ninja mit Ghost of Tsushima messen. Damit der Kampf auf Augenhöhe funktionieren kann, eilt ein starker Partner zur Seite.Die Playstation XDev-Studios helfen immer dann aus, wenn kleine, vor allem technische, Anpassungen an wichtigen PS5-Exklusiv-Titeln notwendig sind, für die das hauptverantwortliche Entwickler-Team keine Kapazitäten hat.Zuletzt waren die Briten die helfenden Hände beim Feinschliff von Spielen wie Returnal Sackboy: A Big Adventure oder Destruction AllStars . Nun springen die XDevs Koei Tecmo zur Seite, um die Entwicklung des neu angekündigten Samurai-Open-World-Spiels Rise of the Ronin voranzubringen. Erst kürzlich wurde das neue Spiel auf der State of Play mit einem recht aussagekräftigen Trailer vorgestellt, zarte Erinnerungen an Ghost of Tsushima waren bei vielen Zuschauern sofort geweckt.Denn im Mittelpunkt des Open-World-Titels, der im Japan der Edo-Ära im 19. Jahrhundert angesiedelt ist, steht ein Samurai ohne Meister, der sich seine Ziele selbst aussucht und keinem eine Erklärung schuldet. Am Entwicklungs-Ruder ist das erfahrene Team Ninja, das nebenbei noch die Arbeiten am China-Souls Wo Long: Fallen Dynasty abschließt, welches bereits im ersten Quartal 2023 auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series erscheinen soll. Rise of the Ronin ist hingegen ein PS5-Exklusiv-Titel und erscheint irgendwann im Jahr 2024.