Like a Dragon: Ishin: Neuauflage des verschollenen Yakuza kommt

vertraute Yakuza-Gesichter, darunter Kazuma Kiryu & Goro Majima

verblüffende Story-Wendungen

vier Kampfstile (Schwertkämpfer-Stil, Schütze-Stil, Wilder Tänzer, Schläger-Stil)

Heat-Aktionen auch am Start

läuft erstmals mit Unreal Engine 4

reichlich Minispiel-Inhalte

grimmig dreinblickende Kerle ohne Ende...





Screenshot - Like a Dragon: Ishin (PlayStation5) Screenshot - Like a Dragon: Ishin (PlayStation5) Screenshot - Like a Dragon: Ishin (PlayStation5)

Segas Yakuza-Team legt eine im Westen nie erschienen Episode neu auf – nicht als schnödes Remaster, sondern als echtes Remake: In Like a Dragon: Ishin geht es in die Bakumatsu-Periode (Mitte 19. Jahrhundert). Der Titel erscheint im nächsten Jahr auf (fast) allen Plattformen.Selbst große Yakuza-Fans haben meist nicht alle Teile der Serie gespielt: Denn Ryu ga Gotoku Kenzan! (PS3, 2008), Kuroyho: Ryu ga Gotoku Shinsho (PSP, 2010), Kurohyo 2: Ryu ga Gotoku Ashura-hen (PSP, 2012) und Ryu ga Gotoku Ishin (PS3/3, 2014) schafften es nie in den Westen! Um die letztgenannte Episode geht es jetzt – denn die kommt als Like a Dragon: Ishin! zu uns. Und zwar irgendwann im nächsten Jahr, auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. Den ersten Trailer gab es im Rahmen der jüngsten State-of-Play-Show, ihr seht ihn hier...Im offiziellen PlayStation-Blog schwafelt Sony: "Wir haben eure Twitter-Kommentare gelesen und euren Fan-Content gesehen und können mit unfassbar großer Freude verkünden, dass der sagenumwobene, actionreiche Samurai-Titel Like a Dragon: Ishin! weltweit im Februar 2023 erscheinen wird." Nun ja, sagenumwoben...Die Publisher-Infos gehen noch weiter: "Like a Dragon: Ishin ist ein historischer Action-Adventure-Thriller, der im einzigartigen Kyo der 1860er spielt, einer fiktionalen Version von Kyoto. Während andere Spiele Teile der früheren Geschichte Japans erzählen, erlebt ihr in Ishin, wie die ikonische Samurai-Ära ihr Ende fand. Unser Held, Sakamoto Ryoma, ist eine echte historische Figur, der zu großen Teilen zugeschrieben wird, das Shogunat gestürzt und Japan einer radikalen Reformation unterzogen zu haben."Folgende Bullet-Points könnten euch heiß auf den Titel machen: