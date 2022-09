Call of Duty: Warzone 2.0: Soll als eigenständiger Download erscheinen

Call of Duty: Warzone 2.0 - Die Entscheidung liegt bei euch

Es dauert nicht mehr lange, bis sich Shooter-Enthusiasten in die Call of Duty: Warzone 2.0 stürzen dürfen. Die Fortführung soll viele Neuerungen mitbringen – und nicht nur beim Gameplay.Das geht jedenfalls aus einem Interview mit Joe Cecot und Geoffrey Smith hervor, den Multiplayer-Chefentwicklern bei Infinity Ward. Wie unter anderem MP1st berichtet , sollen nämlich das neue Call of Duty: Modern Warfare 2 und die neue Warzone als separate Downloads auf den Markt kommen. Während das für Konsolenzocker der gewöhnliche Vorgang ist, dürfen sich PC-Spieler freuen – für diese wird das tatsächlich eine freudige Änderung darstellen.Für den PC war es bislang notwendig, die Warzone zusammen mit Modern Warfare herunterzuladen, selbst wenn man eigentlich gar kein Interesse am Battle Royale oder Blutgeld hatte. Das führte schnell zu längeren Downloadzeiten und entsprechend vollen Festplatten – und damit auch zum Frust. Doch nun soll man beide voneinander getrennt ziehen können.Nichtsdestotrotz werde man sicherstellen, dass bei Bedarf der Übergang zwischen den Spielen nahtlos vonstattengehen wird. Wer also befürchtet hat, dass man erst das eine Spiel verlassen muss, um zum anderen zu kommen, darf jetzt ganz beruhigt sein. Auf die Weise erhaltet ihr also eine praktische Option mehr, wir ihr mit Modern Warfare 2 und der Warzone 2.0 umgehen wollt: Entweder ihr stückelt die Downloads einfach oder lasst einfach gleich einen komplett weg.Call of Duty: Warzone 2.0 soll planmäßig am 16. November 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X | S erscheinen. In einem separaten Artikel haben wir euch alle wichtigen Neuerungen zusammengefasst