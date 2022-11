Call of Duty: Warzone 2.0: Alle Infos zum heutigen Release des Battle-Royale-Nachfolgers

Call of Duty: Warzone 2 – Release und Preload

Welche Neuerungen gibt es in Warzone 2?

Neue Map: Al Mazrah

Al Bagra Fortress

Embassy

Zarqwa Hydroelectric

Taraq

Sariff Bay

Sa'id

Das neue Gulag 2.0

Ihr erschießt das gegnerische Team und ihr und euer zufällig ausgewählter Partner kehren in das Match zurück.

Zusammen mit dem gegnerischen Team tötet ihr den NPC-Feind Jailer im Gulag, der nach einer bestimmten Zeit auftaucht, und alle vier Spieler dürfen wieder ins Match einsteigen.

Loadouts kehren zurück

An den Kaufstationen könnt ihr ausschließlich die Primärwaffe eures Loadouts kaufen. Public Event: Im Laufe eines Matches kommt es zufällig zu abgeworfenen Loadout-Drops, die ihr aufsammeln könnt – allerdings sehen auch andere Spieler den Drop.

Im Laufe eines Matches kommt es zufällig zu abgeworfenen Loadout-Drops, die ihr aufsammeln könnt – allerdings sehen auch andere Spieler den Drop. Stronghold und Black Sites: Teams, die entweder ein Stronghold oder eine Black Site von NPC-Feinden räumen, erhalten Zugang zu einem ihrer Loadouts.

Stronghold und Blacksite

Mehr tödliche Kreise

Weitere Neuerungen

Zusätzlich zu den bekannten Playlist-Optionen wird es in Warzone 2 auch optionale Third-Person-Playlists geben. Diese werden im Laufe von Season 1 eingeführt. Verhören: Erschießt ihr einen feindlichen Spieler, könnt ihr diesen anschließend verhören, damit er die aktuelle Position seiner Teammitglieder preisgibt.

Erschießt ihr einen feindlichen Spieler, könnt ihr diesen anschließend verhören, damit er die aktuelle Position seiner Teammitglieder preisgibt. Verbünden: Alternativ könnt ihr euch in Warzone auch mit einem Squad verbünden, um zusammen ein großes Squad zu repräsentieren.

Alternativ könnt ihr euch in Warzone auch mit einem Squad verbünden, um zusammen ein großes Squad zu repräsentieren. Proximity Voice Chat: Der integrierte Sprachchat in Warzone 2 ist nun ständig für alle Spieler hörbar – ihr solltet also aufpassen, wenn ihr untereinander viele Absprachen trefft.

Der integrierte Sprachchat in Warzone 2 ist nun ständig für alle Spieler hörbar – ihr solltet also aufpassen, wenn ihr untereinander viele Absprachen trefft. Fahrzeuge: Zum Release wird es zehn unterschiedliche Fahrzeuge geben, die ihr fahren oder fliegen könnt.

Zum Release wird es zehn unterschiedliche Fahrzeuge geben, die ihr fahren oder fliegen könnt. Benzin und Tankstellen: In Warzone 2 verfügen die Fahrzeuge zudem nicht mehr über unendlich Benzin, sondern müssen im Zweifelsfall getankt werden. Dafür gibt es auf der Map entweder Gaskanister oder ihr fahrt zu einer Tankstelle.

DMZ: Der neue Modus von Warzone

Der Battle Pass

Was wird aus Warzone 1?

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist schon da und jetzt geht es weiter. Call of Duty: Warzone 2 steht vor der Tür und Activision hat eine riesige Ladung an Informationen veröffentlicht Update vom 16. November: Zum heutigen Release haben wir unseren Info-Beitrag noch einmal aktualisiert und unter anderem Infos zum Battle Pass ergänzt.Wir fassen für euch an dieser Stelle die wichtigsten Infos zu Call of Duty: Warzone 2 zusammen. Unter anderem geht es um den Release, den Preload, Battle Pass und die größten Änderungen im Vergleich zum Vorgänger.Die vermutlich wichtigste Information direkt vorab: Call of Duty: Warzone 2 erscheint am 16. November 2022 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X | S. Der Startschuss fällt um 19:00 Uhr.Damit ihr nicht erst dann mit dem Download beginnen müsst, gibt es für Warzone 2 einen Preload. Dieser steht seit dem 14. November um 19:00 Uhr auf allen Plattformen zur Verfügung. Am PC könnt ihr den Download sowohl über das Battle.net als auch über Steam starten.Call of Duty: Warzone 2 versteht sich als vollumfänglicher Nachfolger, der das Battle Royale-Kernprinzip beibehält, aber einige sichtbare Neuerungen bietet. Das gilt sowohl rein inhaltlich als auch auf spielerischer Seite.Die vielleicht größte Neuerung ist bei der Map zu finden: Al Mazrah ist komplett neu und verlagert das Schlachtgeschehen in die fiktive Wüstenregion Adal. Wer bereits Call of Duty: Modern Warfare 2 gespielt hat, wird dort einige Ecken wiedererkennen. Insgesamt sechs Multiplayer-Karten sind Teil von Al Mazrah:Einen kleinen Überblick über die neue Karte erhaltet ihr im folgenden Bild:In Al Mazrah erwartet euch zudem ein neues Gulag, wodurch ihr auch in Warzone 2 die Chance erhaltet, nach eurem Ableben noch einmal zurück ins laufende Match zu kommen. Neu ist, dass das Gulag dieses Mal im 2-vs-2-Modus stattfindet und es zwei Möglichkeiten für das Comeback gibt:In Call of Duty: Warzone 2 könnt ihr wieder auf eure zuvor zusammengestellten Loadouts zurückgreifen, aber es gibt ein paar Änderungen an der Mechanik. Ganz so einfach wie im Vorgänger soll der vollständige Loadout-Drop nicht mehr erreichbar sein:Neu ist Call of Duty: Warzone 2 auch die Einführung von NPC-Feinden, genauer gesagt von den bereits erwähnten Strongholds und Black Sites. In jedem Match wird es mehrere Strongholds geben, die von starken NPC-Soldaten bewacht werden.Das Team, welches als erstes das jeweilige Stronghold einnimmt und die dortige Bombe entschärft, erhält neben den Loadout-Drop außerdem einen Key für eine Blacksite. Die sind ähnlich wie die Strongholds aufgebaut, aber mit noch einmal deutlich stärkeren Gegnern bewacht. Schafft ein Team die Blacksite zu erobern, erhält sie Zugang zu starken Waffen und einem permanenten Waffen-Blueprint.Teams, die ein bereits abgeschlossenes Stronghold erobern, erhalten ausschließlich Zugang zu ihrem Custom-Loadout. Auf den Key für die Blacksite muss aber verzichtet werden.Während es sonst in einem Battle Royale nur eine große sichere Zone gibt, wird es in Call of Duty: Warzone 2 bis zu drei Zonen geben. Die Anzahl ist dabei in jedem Match zufällig und zwingt euch dazu, die eigene Strategie jeweils anzupassen.Erst am Ende eines Matches finden die Safezones wieder zueinander und es ergibt sich nur noch ein tödlicher Kreis.Neben diesen großen Änderungen gibt es aber auch noch ein paar weitere Neuerungen, die wir hier kurz zusammenfassen:Neben dem Battle Royale wird es in Warzone außerdem den neuen Modus DMZ geben. Dieser erinnert an Extraction-Shooter wie Escape from Tarkov oder Hunt: Showdown , bei dem ihr sowohl gegen feindliche Spieler-Squads als auch KI-Gegner antretet.Ziel ist es auf der Map, verschiedene Aufträge abzuschließen, wertvolle Beute einzusacken und zu entkommen. Sterbt ihr bei dem Versuch, dann verliert ihr euren Matchfortschritt und müsst von vorne beginnen. Mehr Infos zum DMZ-Modus haben wir für euch an anderer Stelle zusammengefasst.Mit dem Start von Call of Duty: Warzone 2.0 und der ersten Season von Call of Duty: Modern Warfare 2 gibt es außerdem einen Battle Pass. Neu ist in diesem Jahr, dass das lineare Freischaltsystem der Vergangenheit angehört, stattdessen orientiert sich Entwickler Infinity Ward ein wenig an Fortnite.Der neue Battle Pass ist im Kern eine Karte, die aus 20 verschiedenen Sektoren besteht. Jeder Sektor enthält insgesamt 5 verschiedene Belohnungen, darunter Waffen, Skins, Operator und so weiter. Der Clou ist, dass ihr selbst entscheidet, welchen Sektor ihr als erstes freischaltet und welche ihr erst einmal links liegen lasst.Die Freischaltung erfolgt über sogenannte Battle Tokens, die ihr durch das Spielen von Warzone 2 oder Modern Warfare 2 erhaltet. Mit einem Token könnt ihr somit eine Belohnung im Battle Pass freischalten.Anders als bei Overwatch 2 wird das erste Warzone mit seinem Nachfolger nicht eingestellt. Allerdings wird Warzone vom 16. bis zum 28. November temporär abgeschaltet, um den Fokus auf den Nachfolger zu legen.Danach wird das erste Warzone als Call of Duty: Warzone Caldera wiedergeboren. Welche Auswirkungen die Umbenennung hat, haben wir für euch in einer separaten News festgehalten