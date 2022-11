Call of Duty: Warzone 2.0: XP-Bonus für Modern Warfare 2-Besitzer angekündigt

Call of Duty: Warzone 2.0 – XP-Bonus läuft ein ganzes Jahr lang

Alle Informationen zu Warzone 2.0 zusammengefasst – Was passiert mit Teil 1?

Activision will uns Call of Duty: Warzone 2.0 jetzt noch schmackhafter machen: Spieler, die sich für den Kauf von Modern Warfare 2 entscheiden, sollen von einem XP-Bonus profitieren.Dies geht aus einem aktuellen Blog-Eintrag des Publishers hervor, in welchem von "Premium XP" in Warzone 2.0 die Rede ist. Ein hauseigener Trailer befeuert die Kampagne darüber hinaus noch einmal kräftig.Zum Ende einer jeden Partie von Warzone 2.0 sollen alle Call of Duty: Modern Warfare 2 -Besitzer "zusätzliche XP", die über den gewöhnlichen Erfahrungspunktegewinn hinausgehen, gutgeschrieben bekommen. Den exakten Multiplikator nennt Activision dabei nicht, jedoch versichert man uns, dass dieser höher sein wird als der übliche XP-Fortschritt.Im brandneuen Level Up-Trailer wird uns die Aktion noch einmal besonders schmackhaft gemacht: Bis in den Oktober des kommenden Jahres sollen wir in Call of Duty: Warzone 2.0 aus der erhöhten XP-Rate schöpfen können. Dies bedeutet einen massiven Vorteil für all jene, die den neuesten Teil der beliebten Shooter-Serie ihr Eigen nennen können – für eine ordentliche Zeitspanne.Bevor Call of Duty: Warzone 2.0 am 16. November erscheint , haben wir für euch noch einmal alle relevanten Informationen zusammengefasst . Wir verraten, welche Neuerungen euch erwarten, wie es um die Loadouts steht und alles, was ihr sonst noch zum Launch wissen solltet.Aber auch die erste Version der Kriegszone wird nicht vergessen: Jüngst verrieten die Entwickler, wie es um Call of Duty: Warzones ersten Teil steht . Dieser soll den Informationen zufolge nämlich im späteren Verlauf, mit einem leicht angepassten Namen, zurückkehren. Modern Warfare 2 hingegen zählt nach einem Rekordstart bereits jetzt zu einem der erfolgreichsten Ableger in der Geschichte der Call of Duty-Reihe.