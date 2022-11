Call of Duty: Warzone 2.0: DMZ-Modus ausführlich vorgestellt

Call of Duty: Warzone 2 – Was ist DMZ?

Welche Belohnungen gibt es in DMZ-Modus?

Wann startet der DMZ-Modus?

Wenn Call of Duty: Warzone 2.0 am 16. November erscheint , dann nicht nur als reines Battle Royale. Stattdessen erwartet euch mit DMZ ein weiterer Spielmodus, bei dem bis zu drei Spieler gemeinsam unterwegs sind.DMZ steht hierbei für Demilitarisierte Zone und ist ein Extraction-Modus, wie man ihn von Escape from Tarkov oder The Cycle: Frontier kennt. Nachdem sich Infinity Ward in der Vergangenheit mit Infos zurück gehalten hat, gibt es nun über den firmeneigenen Blog die ganze Wagenladung an Informationen zu DMZ.Im DMZ-Modus von Call of Duty: Warzone 2 stürzt sich ein Trupp bestehend aus maximal drei Spielern in eine offene Spielwelt. Dort angekommen, gilt es verschiedene Aufgaben zu erledigen, zu überleben und vor allem sicher zu entkommen. Ersteres beinhaltet die Suche nach wertvoller Beute, kann aber auch das erfolgreiche Abschließen von kleinen Missionen umfassen.Natürlich ist die Karte dabei nicht leergefegt, sondern an fast jeder Ecke warten mindestens NPC-Feinde auf euch und euren Trupp. Darüber hinaus könnt ihr auch auf andere Spieler treffen, die euch mit hoher Wahrscheinlichkeit feindlich gesinnt sind. Sterbt ihr und euer Trupp bevor ihr zu einem Extraction-Punkt kommt, dann ist zudem eure gesamte Beute verloren und ihr müsst wieder von vorne anfangen.Letztes aktuelles Video: Video-TestImmerhin Waffen, die ihr in den Modus zuvor mitbringt, könnt ihr behalten – sofern ihr diese vorab versichert habt. Zu Beginn gibt es jedoch nur einen Slot für eine versicherte Waffe. Weitere Slots schaltet ihr im Laufe des Spiels frei, in dem ihr genügend Erfahrungspunkte bei den jeweiligen Fraktionen erhaltet.Allerdings könnt ihr die jeweils versicherte Waffe auch nicht sofort wieder nutzen. Stattdessen müsst ihr ein wenig Geduld mitbringen oder aber einen kleinen Ingame-Preis zahlen, um die Wartezeit zu verkürzen. Alternativ tauscht ihr für euren nächsten Einsatz die Waffe aus.Neben dem klassischen Antreiben, immer bessere Beute und Waffen im DMZ-Modus zur Verfügung haben, wird es auch ein paar Belohnungen zum Freischalten geben. Unter anderem versprechen die Entwickler Double XP Tokens, verschiedene Waffenanhänger und Calling Cards.Zusätzlich könnt ihr außerdem das M13B Assault Rifle freischalten, welches ihr dann auch in Call of Duty: Modern Warfare 2 oder im Battle Royale-Modus von Warzone 2 nutzen könnt.Der DMZ-Modus wird zeitgleich mit Call of Duty: Warzone 2 erscheinen. Der Startschuss fällt demnach am 16. November für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X | S.Da DMZ ein fester Bestandteil von Warzone 2 ist, ist er ebenfalls kostenlos auf allen Plattformen spielbar. Mikrotransaktionen wird es aber natürlich trotzdem geben.ZUm Release wird der DMZ-Modus nur als eine Betaversion zur Verfügung stehen. Die Entwickler wollen darauf aufbauend das Feedback auswerten und den Modus entsprechend anpassen, sollte es noch größere Schwierigkeiten und Balance-Probleme geben.