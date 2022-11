Call of Duty: Warzone 2.0: Feiert ersten Millionen-Erfolg nach nur 5 Tagen

Call of Duty: Warzone 2.0 – Erfolgreich, aber mit viel Kritik





Zwischen Kritik auch ein wenig Lob

Call of Duty: Warzone 2.0 ist erst vor wenigen Tagen erschienen, eifert Call of Duty: Modern Warfare 2 aber bereits erfolgreich hinterher. In den ersten fünf Tagen haben schon über 25 Millionen Spieler einen Blick riskiert.Damit dürfte die Shooter-Krone im Herbst- und Wintergeschäft an Activision-Blizzard gehen. Schon zuvor konnte Call of Duty: Modern Warfare 2 den eigenen Serienrekord brechen und erzielte innerhalb von nur zehn Tagen einen Umsatz von über einer Milliarde US-Dollar.Beim Free-to-Play-Ableger Warzone 2.0 geht es jedoch erst einmal nicht um reine Umsatz-, sondern um Spielerzahlen. Hier ist das Battle Royale bereits auf dem besten Weg, seinen Vorgänger übertrumpfen, denn das erste Warzone benötigte über zehn Tage , um die Marke von 30 Millionen Spieler zu knacken.Trotz dieser Erfolgsmeldung ist nicht alles voller Sonnenstrahlen im Lande Call of Duty. Rund um Warzone 2.0 mehrt sich auch zunehmend Kritik, die sich vor allem in den Steam-Reviews bündelt. Hier steht der Shooter aktuell bei "Größtenteils negativ", nachdem über 9.000 Stimmen abgegeben worden sind.Größter Kritikpunkt ist vor allem die Technik, die sich für viele Spieler unfertig anfühlt. Zahlreiche Stimmen beschweren sich über Bugs, eine schwächelnde Performance-Optimierung und zahlreiche Abstürze. Kritik gibt es aber auch für die spielerische Seite: Viele Runden sollen sich zu lang anfühlen und Camper belohnen, was eine frustrierende Erfahrung sei. Auch das auf dem PC nicht abstellbare Crossplay ist einigen Spielern ein Dorn im Auge.Trotz der harschen Kritik gibt es aber auch einige positive Kommentare zu Call of Duty: Warzone 2.0. Das etwas langsamere Spielgefühl scheint bei einigen Spielern gut anzukommen, ebenso wie der DMZ-Modus. Letzterer wird vor allem gelobt, da er ein wenig Abwechslung in den Shooter-Alltag bringt und sich auch an Spieler richtet, die mit dem Battle-Royale-Teil nichts anfangen können. In unserem Test wusste Warzone 2.0 ebenfalls weitgehend zu überzeugen , auch wenn die Entwickler weiterhin an der Technik und dem Netzcode schrauben müssen. Dennoch bietet der Nachfolger jede Menge Potenzial.