Call of Duty: Warzone 2.0: Fünf Tipps für den Einstieg in DMZ

1) So funktioniert DMZ: Extraction-Shooter erklärt

2) So funktionieren die ersten Fraktionsaufträge bei DMZ

3) In DMZ ist Koordination alles

4) Ausrüstung und versicherte Waffen in DMZ

5) So schaltet man das M13B frei: die Radioaktive Zone und der Chemiker in DMZ

Mit DMZ haben Infinity Ward und Raven Software Warzone 2.0 um einen frischen Spielmodus erweitert. Beim Extraction-Shooter geht es um Mission, Loot und das Überleben. Da sich das Spiel so gut wie gar nicht selbst erklärt, haben wir euch die fünf besten Tipps für den Start in DMZ zusammengefasst.DMZ sieht zwar aus wie Warzone, ist im Kern aber eher ein Spiel wie Hunt: Showdown Escape From Tarkov oder The Cycle:Frontier. Man muss looten, Missionen erfüllen und am Ende über einen Helikopter die Map lebend verlassen. Dabei wichtig: Alle Ausrüstung, die ihr erbeutet, ist im Todesfall weg. Gleiches gilt für gesammeltes Loot, das im Exfil-Heli direkt zu Cash und damit zu wertvollen Erfahrungspunkten wird. Das heißt:Außerdem– es gibt also andere Spieler, aber auch jede Menge KI-Kameraden auf der Karte. Ihr müsst also gegen Gegner-Horden und Spieler gleichzeitig antreten, also haltet immer die Augen offen, wenn ihr über die Map streift. Bedenkt außerdem:. Dazu gehören Plattenträger und Gasmasken genauso, wie eure Knarren. Außerdem läuft die ganze Zeit ein gnadenloser Timer runter. Springt die Uhr auf null und ihr seid nicht im Heli, habt ihr Pech gehabt.Neben dem Überleben sind DMZ sinddas wichtigste Spielelement. Die Missionen könnt ihr im Menü vor dem Spielstart auswählen und dann nach und nach absolvieren. Es gibt, die aber erst nach und nach freigeschaltet werden. Nach drei abgeschlossenen Aufgaben gibt es eine finale Quest, diefreischaltet.Die Aufgaben sind vielseitig und zum Teil ordentlich umfangreich. Zu Beginn müsst ihr aber erstmal mit drei Aufträgen für diedie Grundlagen von DMZ kennenlernen.Das bedeutet ihr müsst im Auftrag „zunächst einDie liegen überall herum und sind auf eurermarkiert. Pingt hier eins, lauft hin und aktiviert es. Dabei wichtig: Der Auftrag ist erfüllt, wenn ihr die Mission am Funkgerät aktiviert. Abschließen müsst ihr sie nicht.Der Zweite Auftragverlangt von euch, einenzu aktivieren.. Lauft hin, serviert die KI-Wachen ab und hackt den Turm. Die Drohne deckt das Umliegende Gebiet auf und ihr schließt den Auftrag ab.In der dritten Missionmüsst ihr einfachausräumen. Davon gibt es in Al Mazrah mehr als genug.usw. – und schon habt ihr den Auftrag abgehakt.Zur Abschlussprüfungmüsst ihr dann. Dafür braucht ihr zunächst, die euch die Türen der KI-bewohnten Gebäude öffnet., was die einfachste Möglichkeit sein dürfte. Einfach ein paar Gebäude durchsuchen, hochwertige Items in den Rucksack stopfen und direkt an der. Alternativ tragen manche dereine Karte mit sich herum.können natürlich auch eine Keycard im Gepäck haben.Im Anschluss sucht ihr euch dann auf der Karte, lauft hin undvor und im Gebäude. Das kann ganz schön hart sein, also rüstet euch vorher gut aus und habt. Sich mit dem eigenen Team zu koordinieren hilft ebenfalls. Habt ihr die Festung geräumt, müsst ihr nochfinden, dassbei sich trägt. Dann ist die Einführung abgeschlossen und euch stehen mehr Missionen derund vonzur Verfügung.In DMZ seid ihr dank scharf schießender KI-Feinde an jeder Straßenecke ziemlich schnell tot und verliert dann alle mühsam gesammelte Ausrüstung. Ihr müsst euch also in euremund gegenseitig unterstüzen, um Missionsziele erfolgreich abzuschließen.wenn Squad-Kameraden ihre Ziele abschließen.Gefallene Waffenbrüder solltet ihr also so schnell wie möglich wiederbeleben. Das funktioniert auch dann noch, wenn der erste Timer mit einer roten Kreuzmarkierung abgelaufen ist, das Loot aus der Leiche des Kumpels ploppt und die Markierung blau wird. Es dauert nur etwas länger und euer Verbündeter muss seinen Kram wieder aufsammeln.Versucht außerdem nicht, wirklich alle CPU-Heinis umzunieten. Die spawnen nämlich nach und werden mit Helis eingeflogen. Außerdem eskaliert der Schwierigkeitsgrad, besonders umkämpfte Gebiete werden mit stärkeren Feinden nachbestückt.und killt nur, was gekillt werden muss. Gleiches gilt für die Exfiltration –und aktiviert den Beacon, wenn eure Missionen durch sind. Auch wenn noch genug Zeit übrig ist.ihr behaltet euren Kram und der Einsatz wird erfolgreich beendet.Eure Ausrüstung besteht wie immer aus Primär- und Sekundärwaffe sowie Feldausrüstung, Perks, taktischen und tödlichen Gadgets. Von diesen verliert ihr bei einem Tod nur die Knarren – und die auch nur, wenn es sichhandelt, die ihr aus einem vorhergehenden Raid erbeutet habt. Außerdem gibt es Slots für einendie ihr im Spiel finden könnt. Das alles ist unwiderbringlich weg wenn ihr sterbt. Nehmt also nur Sachen mit, die ihr auch wirklich mitnehmen wollt!Nachdem ihr die ersten vier Missionen abgeschlossen habt, wird der erste Versicheruns-Slot freigeschaltet. Hier könnt ihr eine Waffe wie im Multiplayer ausstatten und ausrüsten. Diese Knarre geht nicht dauerhaft verloren, wenn ihr draufgeht. Stattdessen müsst ihr einen zweistündigen Abkühl-Timer abwarten, bis ihr wieder auf eure Knarre zugreifen könnt. Den könnt ihr verkürzen, wenn ihr den Heli mit Taschen voller Cash betretet. Es lohnt sich also,mit aus den Raids zu nehmen.Als Standard-Waffe solltet ihr eine mit Reichweite nehmen – also einDamit lassen sich die KI-Hindernisse effizient und einigermaßen gefahrlos aus größerer Distanz aus dem Weg räumen.funktionieren auch, sind aber im Nahkampf oft nutzlos. Hier braucht ihr zusätzlichIn DMZ gibt es eine auf der Karte mit dem bekannten Warnhinweis versehen radioaktive Zone, die auch als geblicher Nebel im Spiel erkennbar ist. Habt ihr keine Gasmaske ausgerüstet, sterbt ihr hier – findet also zuerst eine, bevor ihr euch der Zone nähert. In der Zone befindet sich. Dieser hat eine besondere Waffe dabei, das. Dies kann für euren Charakter nur freigeschaltet werden, wenn ihr den Chemiker umbringt., hält also ordentlich was aus – und teilt mit seiner Waffe gehörig aus., die das M13B freischalten wollen.und zum Exfil-Helikopter bringt. Wenn ihr in einer Dreiergruppe spielt, müsst ihr den Boss dreimal besiegen, um jeder das neue Gewehr in Händen zu halten.