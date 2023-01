Call of Duty: Warzone 2.0: Wird mit Update wieder mehr wie Warzone 1

Call of Duty: Warzone 2.0 – Änderungen an Loadouts, Loot & Gulag

Weitere Änderungen mit dem Update

soll mit Anpassungen an den Loadouts, dem Looting sowie dem Gulag derwieder näher an die ursprüngliche Version des Battle Royale Modus herangeführt werden.Mit dem neuen Season 2-Update für Modern Warfare 2 wollen die Entwickler bereits den einschneidenden Schritt gehen. So wird Spielern, denen die neue, überarbeitete Version der Kriegszone missfiel, die Möglichkeit gegeben, vielleicht doch noch mit ihr warm zu werden.Welche Änderungen Infinity Ward und Activision konkret für Call of Duty: Warzone 2.0 planen, verrät man uns natürlich auch. Zunächst betreffen diese die. Mit der zweiten Saison von Modern Warfare 2 werden die Loadout Drop Marker in ihrem Preis reduziert, so dass ihr schneller an eure bevorzugten Waffen gelangt. Darüber hinaus wird ein zweites Public Loadout Drop Event hinzugefügt: Der erste und fünfte Zirkel jedes Warzone 2-Spiels bietet euch somit die Möglichkeit, an eure personalisierte Ausrüstung zu gelangen.Darüber hinaus widmet man sich demvon Warzone 2.0. Anstatt Ausrüstung und Waffen über Menüs zu sammeln, werden Container die Beute nun in Form von schwebenden Sammelobjekten auf dem Boden verteilen, womit man die Zeit, die mit dem Navigieren in Warzones doch recht umständlichen Item-Bildschirmen verbracht wird, minimieren will.Anpassbarekehren ebenfalls zurück, wobei die Entwickler vorab verraten, dass diese im Laufe der Zeit und zunächst nur mit einer begrenzten Anzahl an Fähigkeiten zur Verfügung stehen werden. Sollte euch also der personalisierte und anpassbare Spielstil von Warzone 1 mehr zugesagt haben, dürftet ihr euch über die Anpassungen besonders freuen.Die stärkste Anlehnung an die alte Warzone findet sich recht sicher in der Überarbeitung der. Diese waren in Warzone 2.0 zu einem 2v2-Modus geändert worden. Mit dem Update sollen die spannenden Überlebenskämpfe nun wieder in einem Eins-gegen-Eins-Duell abgehalten werden. Darüber hinaus soll der Juggernaut-inspirierte Jailer aus dem Kampfgeschehen entfernt und durch die ursprüngliche Capture-the-Flag-Mechanik ersetzt werden. Selbstredend passt man das Design des Gulags selbst ebenfalls an, um besser zu einem 1v1-System zu passen.Weitere Veränderungen betreffen unter anderem die Kaufstationen. Jede von ihnen soll eine unbegrenzte Anzahl an Loadout Drop Markern bieten. Außerdem soll das Geld, das wir vom Boden aufheben können, unseren Kontostand nun schneller füllen. Die geringste Summe, die aus den Containern herausspringt, beträgt nun 800 US-Dollar.Obendrein sollen die Kosten für Primärwaffen an Kaufstationen verringert werden, womit es uns leichter denn je fallen dürfte, an unsere liebsten Waffen-Setups zu gelangen. Mit dem Launch der zweiten Saison von Call of Duty: Modern Warfare 2 startet ihr außerdem fortan an mit drei Rüstungsplatten in eurer Schutzweste, so dass ihr euch nicht länger vor frühen Feuergefechten mit anderen Spielern fürchten braucht.Solltet ihr dank des Season 2-Updates für Call of Duty: Modern Warfare 2 nun vielleicht doch Gefallen an der neuen Kriegszone gefunden haben, machen wir euch den Einstiegetwas leichter. Und sollte euch eher der