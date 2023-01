Kirby's Return to Dream Land Deluxe: Neue Fähigkeiten und Features zur Neuauflage enthüllt

Kirby’s Return to Dreamland Deluxe: Ein Schlund voll Talent





#KirbysReturnToDreamLandDeluxe erscheint am 24.02. und bringt eine neue Spezial-Power mit sich: Sand! Formt die verschiedensten Dinge aus Sand, von einer Faust bis zu einem Schloss, um selbst die stärksten Gegner zu besiegen. pic.twitter.com/pG0DVqK1ke



— Nintendo DE (@NintendoDE) January 11, 2023

Magolors magische Minispielsammlung im mysteriösen Magoland

Am 24. Februar feiert die pinke Knutschkugel mit Kirby’s Return to Dreamland Deluxe ihr Comeback und hat den Mund vollgestopft mit alten und neuen Fähigkeiten.Nach Kirby und das vergessene Land , das den knuffigen Titelhelden nach seinem Abenteuer auf der Nintendo 64 endlich wieder in 3D-Areale schickte, geht es mit Return to Dreamland Deluxe zurück zur 2D-Perspektive – logisch, ist das kommende Spiel doch eine HD-Neuauflage vom mehr als 20 Jahre alten Titel Kirby’s Adventure Wii . Entsprechend gibt es auch die ein oder andere Neuerung.Schon seit sich Kirby das erste Mal aufgeplustert hat und mit den Beinen vom Boden abgehoben ist, ist das rosafarbene Maskottchen ein echter Tausendsassa. Mit seiner gewaltigen Fressluke kann er nämlich Gegner einsaugen und so deren Fähigkeiten lernen. Auch in Kirby’s Return to Dreamland Deluxe macht er davon Gebrauch.Bereits bei der ersten Ankündigung der Neuauflage enthüllt man die brandneue Mecha-Fähigkeit, mit der Kirby Laserstrahlen verschießen kann. Wer weniger mit futuristischen Technologien anfangen kann und lieber eine friedliche Sandburg bauen möchte, bekommt mit der frisch angekündigten Sand-Fähigkeit die Gelegenheit dazu.Während die Gegner sich den Sand zwischen den Zehen abspülen, könnt ihr außerdem mit der aus Kirby Star Allies wiederkehrenden Spezial-Power Festvial eine dicke Party steigen lassen und mit Pauken und Trompeten sowie fulminantem Federschmuck durch das Level marschieren.Natürlich sind auch zahlreiche der anderen beliebten Fähigkeiten wieder mit am Start, darunter das Schwert, der Hammer oder der Tornado. Weitere Infos zu den Spezialkräften von Kirby findet ihr auf der offiziellen, allerdings ausschließlich japanischen Website des Spiels Abseits des Hauptspiels lädt euch in Kirby’s Return to Dreamland Deluxe der unschuldige, absolut liebenswürdige und unter keinen Umständen böse Magolor in seinen Vergnügungspark ein. Die auf Twitter als Magoland vorgestellte Minispielsammlung vereint neue und bekannte Minispiele für bis zu vier Spieler, bei denen ihr neben Kirby auch als Metaknight, König Dedede und Bandana Waddle Dee in den Ring steigt.Bereits enthüllt hat man die Minispiele Schachbrett-Scharmützel sowie das neue Magolors Bücherhatz, weitere Möglichkeiten zum Zeitvertreib erwarten euch dann natürlich in der Vollversion. Welche das sind, erfahrt ihr dann spätestens ab dem 24. Februar, wenn Kirby’s Return to Dreamland Deluxe exklusiv für die Nintendo Switch erscheint.