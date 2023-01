Kirby's Return to Dream Land Deluxe: Angeblicher Leak zeigt neuen, spielbaren Epilog

Kirby’s Return to Dreamland Deluxe: Neues Futter für ein altes Spiel

ist zwar kein neues Abenteuer von der pinken Knutschkugel, auf neue Inhalte können Spieler sich aber offenbar trotzdem freuen.Das Remake des Wii-Titelsvon 2001 erscheintexklusiv für die Nintendo Switch und soll laut eines angeblichen Leaks mit einemrund um den Antagonisten Magolor daherkommen. Die Info stammt von einem Bild, dass die Rückseite der Spielverpackung zeigen soll.Reddit-Nutzer Sad_Bat1933 teilte das Foto der kanadischen Version von Kirby’s Return to Dreamland Deluxe, die sich durch die englischen und französischen Aufschriften leicht zuordnen lässt. Zu sehen sind typische Verpackungsinformationen: Dass es sich um die Deluxe-Variante eines alten Abenteuers handelt, alle Modi mit vier Spielern spielbar sind und eben auch der erwähnte Epilog.Der trägt den simplen Namen „Magolor Epilogue“, untertitelt mit dem Hinweis: „Begib dich auf eine Extra-Quest nach dem Ende.“ Zwei Screenshots aus dem Spiel zeigen Magolor, der zusammen mit einer gelben Version von sich selbst gegen einen gehörnten Feind kämpft sowie eine Art Menü, aus dem der kleine Zauberer eventuell verschiedene Fähigkeiten wählen kann.Ob das Bild echt oder ein sehr gelungenes Photoshop-Ergebnis ist, darüber kann an dieser Stelle natürlich nur spekuliert werden – der Reddit-Nutzer, der das Foto geteilt hat, verriet jedenfalls nicht, woher der Leak stammt. Eventuell bestätigt Nintendo den angeblichen Epilog selbst, falls man bis zum Release des Spiels in rund drei Wochen noch einen neuen Trailer zeigt.Auf der Rückseite der angeblichen Spieleverpackung sind übrigens noch andere Features aufgezählt, die in den letzten Wochen ganz offiziell enthüllt wurden: Magolors magische Minispielsammlung zum Beispiel, oder dieab dem 24. Februar aufsaugen und ausprobieren kann.