Kirby's Return to Dream Land Deluxe: Magische Minispielsammlung präsentiert sich im neuen Trailer

Kirby’s Return to Dreamland Deluxe: Minispiel-Massenauflauf im Magoland

Bonusprogramm für fleißige Markensammler

Noch drei Wochen müssen sich Fans gedulden, bis sie inerneut mit dem pinken Luftikus im Remake auf Reisen gehen können.Entsprechend macht sich Titelheld Kirby vorab schon einmal schick und zeigt, was euch in der Neuauflage des Wii-Klassikers alles erwartet. Darunter mit von der Partie: Das lustige Magoland. Diehat man zwar, einliefert aber noch einmal frische Einblicke in den Vergnügungspark.Der wird wenig überraschend vom freundlichen und unschuldigen Magolor verwaltet, der in Kirby’s Return to Dreamland Deluxe auch anderweitig eine wichtige Rolle spielt. In seinem Erlebnispark lädt er zu insgesamt zehn Minispielen ein, von denen acht aus dem Original bekannt, zwei aber auch neu im Remake dazugekommen sind.Mit bis zu vier Spielern könnt ihr in die Rollen verschiedener Charaktere aus dem Kirby-Universum schlüpfen und gemeinsam eure Freundschaft aufs Spiel setzen, wenn ihr euch beim Schachbrett-Scharmützel oder in Magolors Bücherhatz duelliert. Weitere Minispiele hat nun der brandneue Trailer enthüllt, auch wenn nicht alle namentlich benannt wurden.Freuen könnt ihr euch jedenfalls unter anderem auf Egg Catcher, Booming Blasters, Kirby on the Draw, Samurai Kirby und Crackity Hack. Dabei müsst ihr teilweise Eier mit dem Mund auffangen, während ihr Bomben ignoriert, euch in einem Showdown bei untergehender Sonne messen oder möglichst effektiv Steinblöcke zu Kieselsteinen verarbeiten.Wer eifrig Minispiele spielt, kann Marken sammeln und in ein zugehöriges, digitales Heftchen kleben. Habt ihr genug angehäuft, spendiert euch Vergnügungsparkbetreiber Magolor verschiedene Preise, darunter Souvenirs und Kostüme. Jeden Tag gibt es außerdem versteckte Magolor-Sticker zu finden, die euch noch mehr Marken für euer Bonusheftchen einbringen.Das lustige Magoland mit seinen Minispielen erwartet euch dann genauso wie die Hauptkampagne, wenn Kirby’s Return to Dreamland Deluxeerscheint. Bislang nicht offiziell bestätigt ist währenddessen ein spielbarer Epilog rund um Magolor,