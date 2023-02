Kirby's Return to Dream Land Deluxe: Alle Infos zu Release, Gameplay und Neuerungen der Neuauflage

Wann und für welche Plattform erscheint Kirby’s Return to Dreamland Deluxe?

Worum geht es in der Story des Spiels?

Welche Neuerungen hat die HD-Neuauflage zu bieten?

Gibt es einen Multiplayer?

Was bietet die Demo zu Kirby’s Return to Dreamland Deluxe?

Kirby’s Return to Dreamland Deluxe: Release, Plattform und Preis

Ab dem 24. Februar könnt ihr alleine oder mit bis zu drei weiteren Spielern zurück in das Dreamland reisen. Quelle: Nintendo

Ein folgenschweres Raumschiffunglück

Kein Ende in Sicht: Der spielbare Epilog

Armer Magolor: Ohne seine Fähigkeiten kann er leider nichts ausrichten und ist jetzt auf eure Hilfe angewiesen. Quelle: Nintendo

Magolors magische Minispielsammlung

Frisches Fähigkeiten-Futter

Am Meer mag eine Sandburg nur eine flüchtige Angelegenheit sein, doch im Kampf hinterlässt sie schmerzhafte Spuren. Quelle: Nintendo

Kirby’s Return to Dreamland Deluxe jetzt kostenlos testen