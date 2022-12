Harvestella: Produzent kann sich Fortsetzungen vorstellen, aber braucht dabei Unterstützung

Harvestella: "Würde mich freuen, wenn wir dieses Spiel fortsetzen könnten"

Daisuke Taka, Produzent der Rollenspiel-Überraschung Harvestella aus dem Hause Square Enix, erklärt, er könne sich eine Fortsetzung des Franchise durchaus vorstellen.Für die Umsetzung dieser würde er allerdings den Support der Fans benötigen, wie er nun in einem Interview erklärt. Dass die Unterstützung der Community gar nicht einmal so unwahrscheinlich ist, zeigen die Verkaufszahlen von Harvestella auf dem japanischen Markt.Das Rollenspiel mit Lebenssimulations-Twist schickt Spieler in eine magische Welt, in der die größte Bedrohung eine mysteriöse fünfte Jahreszeit darstellt. Ganz nebenbei wird geerntet, was das Zeug hält und sich mit den Dorfbewohnern gut gestellt. Die spannende Mischung begeisterte laut Famitsu über 26.000 Spieler allein in der ersten Woche nach ihrem Release. Und im Interview mit Twinfinite wurde Produzent Daisuke Taka nun gefragt, wie es um eine Fortsetzung steht.Kurz gesagt kann sich jener gut vorstellen, weitere Teile zu Harvestella zu produzieren. Allerdings nicht ohne die Unterstützung seiner treuen Fanbase, wie er selbst erklärt: "Ich würde mich freuen, wenn wir dieses Spiel fortsetzen könnten. Wir bitten Sie um Ihre Unterstützung... Es gibt noch vieles, was wir noch nicht geschafft haben. Wenn wir jedoch versuchen, alles im ersten Titel zu schaffen, werden die Grundlagen des Spiels unklar. Wenn es erst einmal zu einer Serie geworden ist, möchten wir auf der Grundlage des fesselnden Basissystems immer mehr spannende Features hinzufügen."Zwar gilt Harvestella auch hierzulande als überraschender Mix aus epischem Rollenspiel und abwechslungsreicher Life-Sim, allerdings bleibt fraglich, ob dies auch ausreicht, um den Titel in der Zukunft fortzusetzen.Letztes aktuelles Video: TeaserTrailer