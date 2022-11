Football Manager 2023: PS5-Version verschiebt sich auf unbestimmte Zeit

Football Manager 2023: Noch kein neuer Termin für die PS5

Release für andere Plattformen nicht in Gefahr

Der Anstoß für den Football Manager 2023 verzörgert sich – zumindest auf der PlayStation 5. Sega und Sports Interactive haben dort kurzfristig den Release verschoben.Wenn am 8. November der Football Manager 2023 für den PC, Xbox One, Xbox Series X | S und Switch erscheint, dann schauen PlayStation-Besitzer noch von der Bank aus zu. Als Grund für die Verschiebung heißt es seitens der Entwickler, dass "unvorhergesehene Komplikationen" beim Einreichungs- und Genehmigungsprozess aufgetreten sind.Das sorgt dafür, dass Sega und Sports Interactive nun wenige Tage vor dem eigentlichen Release die PS5-Version bis auf Weiteres verschieben müssen. Einen neuen Termin gibt es aktuell noch nicht, aber diesen will man so schnell wie möglich bekanntgeben. Ein Update folge zum "nächstmöglichen Zeitpunkt", so Sports Interactive und Sega.Letztes aktuelles Video: TeaserTrailerDie Verschiebung hat auch Auswirkungen für Vorbesteller im PlayStation Store. Sämtliche Vorbestellungen wurden storniert und Käufer erhalten eine Rückerstattung. Diese erfolge automatisch, weshalb Kunden keine weiteren Schritte unternehmen brauchen.Für den PC, die beiden Xbox-Konsolen und für die Nintendo Switch gibt es derweil Entwarnung. Der Football Manager 2023 wird auf den Plattformen wie geplant am 8. November 2023 erscheinen.Auf dem PC und den Xbox-Konsolen findet der Release des Football Manager 2023 zudem im Game Pass statt . PC-Spieler können sich hier sogar doppelt freuen, denn diese erhalten die Möglichkeit, sowohl die herkömmliche PC-Version als auch die Konsolenversion über das Abo spielen zu können.