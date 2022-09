Wild Hearts: EA und Koei Tecmo enthüllen Monster-Adventure im feudalen Japan

Im Debüt-Trailer stellen Publisher EA und Entwickler Omega Force (Koei Tecmo) heute ihr neues Action-Jagdspiel Wild Hearts vor, das am 17. Februar 2023 für PC (Origin, Steam, Epic Store), PS5 und Xbox Series erscheinen wird.Angesiedelt im feudalen Japan nutzen Spieler in Wild Hearts "Karakuri", hochentwickelte Mechanismen, um gegen riesige Bestien namens "Kemono" zu kämpfen. Karakuri bedeutet auf japanisch "Mechanismus" und steht in der industriellen Produktion für die mechanische Automatisierung. Kemono ist das japanische Wort für wildes Tier und wird in der Kunst für Zeichnungen von tierähnlichen Charakteren in menschlichen Umgebungen genutzt.In Wild Hearts zieht man entweder alleine, oder mit bis zu zwei Freunden im Koop durchs Land. Hierbei soll Crossplay auf allen Plattformen unterstützt werden. Dabei soll es wie bei Monster Hunter auf Beutejagd gehen. Man kann im Rudel jagen, sich anderen Jägern in der Spielwelt anschließen, oder es alleine mit den Biestern aufnehmen.Yosuke Hayashi, Executive Vice Präsident von Koei Tecmo, sagte, dass man "mit Wild Hearts nicht nur die Entwicklung, den Aufschwung und die reale Bedrohung durch Kemono zeigen, sondern auch ein Spiel erschaffen will, bei dem das Crafting im Mittelpunkt ist". Anfang Oktober soll ein Gameplay-Trailer folgen.