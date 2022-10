Wild Hearts: 7 Minuten Gameplay zur Monsterjagd

Riesenjagd auf Riesenwildschwein

Wild Hearts: EAs Antwort auf Monster Hunter?

Seit EA und Koei Tecmo Ende September den brandneuen Titel Wild Hearts vorgestellt haben, rührt man nicht nur die Jagd-, sondern auch die Werbetrommel. Mit einem neuen Video präsentierte man nun sieben Minuten Gameplay zum Monster Hunter-Konkurrenten.Im Rampenlicht stehen neben der wunderschönen japanischen Landschaft das Riesenwildschwein Kingtusk, die Koop-Optionen und die antiken Gerätschaften, die euch in Wild Hearts für die Monsterjagd zur Seite stehen sollen.Der Star der Gameplay-Präsentation war definitiv das Kemono Kingtusk, das Anime-Fans optisch stark an das gigantische Wildschwein aus Prinzessin Mononoke erinnern dürfte. Auch in Wild Hearts bedeuten Riesenhauer Riesenprobleme und mit seiner Körpergröße sowie den spitzen Stoßzähnen, die es in Bedrängnis sogar noch vergrößert, macht Kingtusk den Jägern im Video die Hölle heiß.Glücklicherweise verfügen die aber über eine Reihe an antiken Werkzeugen, den sogenannten Karakuri, mit denen sie das Wildschwein in Schach halten können. Ein Gleiter und eine Seilbahn erhöhen dabei die Mobilität, während Blendbomben und Holzwälle auch in der direkten Konfrontation überaus nützlich erscheinen.Weil man sich als Schauplatz von Wild Hearts für das feudale Japan entschieden hat, erwarten euch auch im neuesten Video wieder dichte Bambuswälder, leuchtende Kirschblüten und knallrote Torii-Tore. Ob man bei der hitzigen Monsterhatz noch Augen für die malerische Landschaft hat, steht natürlich auf einem anderen Bambusblatt.Hinter Wild Hearts steht als Publisher zwar Electronic Arts, als Entwicklerstudio fungiert aber Omega Force von Koei Tecmo, die auch schon die Dynasty Warrior-Spiele und ihre zahlreichen Ableger wie Hyrule Warriors oder Persona 5 Strikers produziert haben. Massenschlachten solltet ihr bei Wild Hearts aber trotzdem nicht erwarten.Stattdessen will der Monster Hunter-Konkurrent Koop-Jagdfieber entfachen und bietet die Möglichkeit mit bis zu zwei weiteren Spielern die Waffen zu wetzen, weshalb gleich zum Release Crossplay auf allen Plattformen unterstützt wird. Genau wie bei Monster Hunter könnt ihr ab dem 17. Februar 2023 aber auch alleine in die Schlacht ziehen, wenn Wild Hearts für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X | S erscheint.