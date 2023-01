Wild Hearts: Gewaltiger Säbelzahntiger feiert in neuem Gameplay-Trailer sein Debüt

Wild Hearts: Wunderschön zerstörerisch – der Goldene Sturm

Neues Futter für Monster Jäger

Während der Release vonam 17. Februar immer näher rückt, wird die Stille von Publisher EA nun mit Säbelzahngebrüll und einemdurchbrochen.Drei Wochen vor Release entschieden sich die Verantwortlichen offenbar, doch noch ein bisschen Marketing für den Monster Hunter-Konkurrenten zu betreiben und zeigen frische Spielszenen. Im Werbevideo ist ein gigantischer Säbelzahntiger zu sehen, der sich gegen drei ambitionierte Jäger wehrt und dabei seinem Namen alle Ehre macht.Die als Kemono bezeichneten Bestien von Wild Hearts sind keine Kuscheltiere, da bildet auch der Säbelzahntiger Aragane keine Ausnahme. Als Goldener Sturm wird die Kreatur wohl auch deshalb bezeichnet, weil sie mit ihren zwei wurzelartigen Auswüchsen gefährliche, aber beeindruckende Windböen erzeugen kann.Die drei Jäger, die im Trailer gegen Aragane in den Ring steigen, können sich keinen Moment der Unachtsamkeit erlauben und müssen die sogenannten Karakuri einsetzen. Dabei handelt es sich um verschiedene mechanische Holzwerke, mit denen unter anderem standhafte Mauern oder praktische Gleiter zusammengehämmert werden können.Um die wildgewordene Raubkatze ruhig zu stellen, müssen die Spieler auch mal wortwörtlich zur Holzhammer-Methode greifen. Ein Zuckerschlecken ist der Kampf gegen Aragane trotzdem nicht: Der Säbelzahntiger schlägt mit seinem Schweif, beißt um sich und verschießt die erwähnten Wirbelstürme, um die Nahrungskette aufrechtzuerhalten und die drei Jäger auszuschalten.Schon seit dem ersten Trailer dürfte klar sein, dass Wild Hearts sich als Monster Hunter-Konkurrent versteht: Die Multiplayer-Monsterhatz gegen brachiale Biester bietet in vielerlei Hinsicht ähnliche Aspekte wie begrenzte Heiltränke, ein Zeitlimit oder sogar ähnliche Angriffsarten, will sich durch Elemente wie das Karakuri-Feature aber auch auf eigenen Beinen stehen.Ob der Partnerschaft von Publisher EA und Entwickler Omega Force (Koei Tecmo) das gelingt, erfahren wir dann, wenn Wild Hearts fürerscheint. Falls ihr wissen wollt, wer sich abseits vom Säbelzahntiger Aragane noch im Dickicht des Spiels versteckt:bietet zumindest eine Antwort.