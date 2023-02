Wild Hearts: Die Systemanforderungen für den Monster Hunter-Konkurrenten

Wild Hearts: Die Systemanforderungen im Überlick

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Prozessor: Intel Core i5 8400 oder AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5 8400 oder AMD Ryzen 5 2600 Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 1060 oder AMD Radeon RX 5500 XT

Nvidia GeForce GTX 1060 oder AMD Radeon RX 5500 XT Arbeitsspeicher: 12 GB RAM

12 GB RAM Speicherplatz: 80 GB

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Prozessor: Intel Core i7 8700K oder AMD Ryzen 3 3600

Intel Core i7 8700K oder AMD Ryzen 3 3600 Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 2070 oder AMD Radeon RX 5700 XT

Nvidia GeForce RTX 2070 oder AMD Radeon RX 5700 XT Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

16 GB RAM Speicherplatz: 80 GB

Früher spielbar über EA Play