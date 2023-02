Wild Hearts: Alle Infos zu Release, Plattformen und Gameplay von EAs Monster Hunter-Konkurrenten

Wann und für welche Plattformen erscheint Wild Hearts?

Wie funktioniert der Multiplayer und gibt es einen Online-Zwang?

Wie sind die Systemanforderungen für PC-Spieler?

Welche Monster gibt es in Wild Hearts?

Wie funktioniert das Gameplay?

Gibt es DLCs, Updates oder Mikrotransaktionen?

Release-Termin und Plattformen: Wann und wo erscheint Wild Hearts?

Zusammen ist man weniger allein: Der Multiplayer

Die großen Viecher können ganz schön einschüchternd sein, vielleicht holt ihr euch also lieber noch einen oder zwei Jäger dazu. Quelle: EA / Koei Tecmo / Omega Force

Überraschend zahm: Die Systemanforderungen auf dem PC

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Prozessor: Intel Core i5 8400 oder AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5 8400 oder AMD Ryzen 5 2600 Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 1060 oder AMD Radeon RX 5500 XT

Nvidia GeForce GTX 1060 oder AMD Radeon RX 5500 XT Arbeitsspeicher: 12 GB RAM

12 GB RAM Speicherplatz: 80 GB

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Prozessor: Intel Core i7 8700K oder AMD Ryzen 3 3600

Intel Core i7 8700K oder AMD Ryzen 3 3600 Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 2070 oder AMD Radeon RX 5700 XT

Nvidia GeForce RTX 2070 oder AMD Radeon RX 5700 XT Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

16 GB RAM Speicherplatz: 80 GB

Kaltblütige Kemono: Alle bekannten Monster aus Wild Hearts

Wie funktioniert Wild Hearts? Der Gameplay-Loop

Mit dem Bau von Holz zum Siegesstolz: Die Karakuri

Keine Mikrotransaktionen oder DLCs – aber kostenlose Updates