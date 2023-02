Wild Hearts: Einfacher Trick soll bei Performance-Problemen helfen

Wild Hearts: Ruckelfrei dank Reddit-Tipp

Nutzt statt dem "Vollbild"-Modus ein "Randloses Fenster". Nun setzt ihr die "FPS-Obergrenze" auf 60 Frames pro Sekunde. Darüber hinaus solltet ihr die maximale FPS mit einem Limiter-Tool, beispielsweise über die Nvidia Systemsteuerung, auf 60 festlegen. Aktiviert den VSync-Modus in den Einstellungen von Wild Hearts.

Erst vor wenigen Tagen feierte EAs Monster Hunter-Konkurrentseinen Release. Seitdem häufen sich Berichte über eine oft wackelige Performance auf dem PC.Doch so leicht geben sich die PC-Spieler nicht geschlagen und es dauerte nicht lang, dass erste Lösungsvorschläge in den einschlägigen Unterforen von Reddit auftauchten. Ein besonders simpler Tipp soll nun Abstürzen und Rucklern den Kampf ansagen.Selbstverständlich gibt es keineswegs eine Erfolgsgarantie, dass der einfache Wild Hearts-Workaround auch auf eurem PC für ein stotterfreies Spielerlebnis sorgt. Allerdings wird er zuweilen auf Reddit heiß diskutiert und mehrere Community-Mitglieder berichten von ihren positiven Erfahrungen.Am besten versucht ihr es einmal selbst und probiert den Trick an eurem Computer einfach aus. Viel schiefgehen kann dabei ohnehin nicht und im Handumdrehen sind die vorgenommen Änderungen auch wieder rückgängig gemacht.